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    Без света, тепла и воды. Жителей Измаила призвали не выходить из дома

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (102)

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    По словам мэра Измаила Андрея Абрамченко, повреждена единственная линия 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдавию, вследствие чего отключено электроснабжение котельных и насосных.
    Ситуация в Измаиле после снегопада, 18 января 2018
    Думская.net

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Мэр Измаила Одесской области Андрей Абрамченко сообщил, что город в четверг, 18 января, оказался полностью обесточен в результате непогоды, отсутствует водо- и теплоснабжение.

    По его словам, повреждена единственная линия 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдавию, вследствие чего отключено электроснабжение котельных и насосных.

    "Уважаемые измаильчане, город обесточен по единственной линии 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдову. В связи с этим отключено электроснабжение котельных и насосных. Работы по выявлению причин ведутся", — написал он в Facebook.

    Андрей Абрамченко/Facebook, 18 января 2018

    Позже Абрамченко добавил, что работы по восстановлению энергосбережения Измаила продолжаются по двум направлениям — это резервная линия на 110 киловольт и обеспечение водонасосных станций и котельных от генераторов по линии судоремзаводов. По его словам, их планируется завершить к вечеру. 

    "С целью недопущения правонарушений в темное время суток будут введены дополнительные патрули нацгвардии. Уважаемые измаильчане, еще раз обращаюсь к вам с просьбой не покидать свои дома", — написал мэр.

    Андрей Абрамченко/Facebook, 18 января 2018

    Ранее пользователи социальных сетей сообщили о километровых пробках и снежных заносах на трассе Одесса-Киев.

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