В холоде, без воды и пытали. Прокуратура займется домом престарелых на Буковине

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура проверяет факты растраты средств в Нижне-Станивецком психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Уголовное производство было зарегистрировано за ч.1 ст.191 УК Украины — присвоение или растрата чужого имущества — по факту растраты работниками учреждения средств подопечных.

Фото со страницы Андрея Лысенко в Facebook На Буковине прокуроры проверят интернат, где пытали и унижали стариков

До этого у Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили, что в психоневрологическом интернате на Буковине подопечных содержали в холоде и без воды. Также там наблюдаются случаи пыток и унижения человеческого достоинства.

Так, на окнах установлены деревянные решетки, есть комната для изоляции — без освещения, со скамейкой и клозетной чашей со следами испражнений. А двери жилых комнат оборудованы замками и петлями для навесных замков. Кроме того, оказалось, что людей ежедневно закрывают в холодном помещении с лавками для сидения.

Кроме того, мониторинговая группа констатировала ненадлежащее оказание медицинской специализированной помощи лицам с расстройствами психики: подопечные, которые были закрыты в изоляторе, с 2006 года ни разу не были в больнице.

Люди проживают здесь в переполненных комнатах, которые не оборудованы необходимой мебелью и инвентарем. Кровати расположены вплотную друг к другу. Нарушаются санитарно-гигиенические нормы: у подопечных грязные полотенца, рядом бутылки с испражнениями.

Также оказалось, что социальный работник, которая является опекуном для 150 подопечных, "по молчаливому согласию" директора интерната тратила средства без ведома подопечных: за полгода было потрачено почти четверть миллиона гривен личных средств подопечных на сигареты, на пенсионные средства закупали электрооборудование и компьютерные аксессуары по завышенным ценам. Остальные деньги тратили на бензин (по 3-7 тыс. грн ежемесячно) и на подписку периодических изданий (1,2-1,5 тыс грн за полугодие).

Напомним, в прошлом году правозащитники обвинили силовиков в пытках жителей Донбасса.