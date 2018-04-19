Эх, дороги. Аллергия на желтый спровоцирует везде кроваво-красный

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Начнем с банальной истины, что вседозволенность порождает безнаказанность, которую, к сожалению, не усвоили в правительстве. О какой безопасности на дорогах можно говорить после того, как ГАИ запретили, а новой эффективной службы так и не было создано; запретили скорость в 60 км/ч, но не озаботились организовать видеофиксацию нарушений ПДД; подняли штрафы, но выписывать их фактически некому?

После произошедшей 17 апреля трагедии в Кривом Роге, когда в ДТП погибли девять человек, была создана правительственная комиссия по техническому расследованию этой аварии. В ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Госслужбы по безопасности на транспорте, Министерства внутренних дел, Нацполиции, Минздрава, Укравтодора и представители местных органов власти.

Комиссия решила проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости — вынести соответствующий вопрос на заседание правительства.



Во всем виноват "желтый"?

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, который возглавил эту комиссию, написал на своей странице в Facebook: "Это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора".

По его словам, некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а в результате — гибнут люди.

Первый замглавы Укртрансбезопасности Вячеслав Диковский подчеркивает, что только отмена желтого сигнала светофора не сделает дороги безопасными.

"Это не единственная причина. Возможно, я уверен в этом, конечно, если мы завтра примем решение, мы не сделаем такие условия, что не будет ДТП вообще. Конечно, мы должны консолидировано провести анализ, я подчеркиваю, именно это техническое расследование нацелено на комплексный анализ, так как в этом случае человеческий фактор и скорость, и то, что работал или не работал светофор, и знаки, и ряд других причин, я даже больше скажу, если было бы меньше людей в автобусах, тем более людей, которые стояли, то была бы летальность совсем другой. Поэтому там есть ряд причин, которые мы должны изучать на сегодняшний день для того, чтобы комментировать и принимать реальные решения. Сегодня это немножко преждевременно", — сказал Диковский в эфире радиостанции "Голос столицы".

Политолог Андрей Дуда полагает, что вопрос не в цветах светофора, но тем не менее решение об отмене желтого сигнала нужно принимать на основе детального научного анализа, в том числе с привлечением статистических данных подобных ДТП.

"И только тогда проводить подобные реформы. Потому что это реформы. Возможно, громко звучит, но это реформы. Потому что это правило, которое сложилось в прямом смысле десятилетиями. При этом — несколько поколений изучало правила дорожного движения именно так, и поэтому, конечно, что я бы особенно быстро подобной реформы не делал, этому должно предшествовать достаточно долгий анализ этой проблемы. Я не исключаю, кстати, что по результатам такого исследования, масштабного исследования, окажется действительно желтый сигнал светофора может иметь различное толкование, что приводит к ДТП. Но все равно, так просто, быстро, с ходу, я бы таких нововведений не вводил. Тем более, я уверен, что будет серьезное психологическое неприятие у многих водителей. Потому что желтый сигнал, на самом деле, он удобен, он действительно дает водителю подготовиться к движению", — сказал Дуда в эфире радиостанции "Голос столицы".

Украинцам еще "повезло", что во время аварии в Кривом Роге горел не красный, а то и его могли бы запретить. Ведь желтый, как и красный свет светофора является запрещающим сигналом. Кстати, ограничение скорости до 50 км/ч совсем не помогло в катастрофе с маршруткой.

Хватит издеваться над людьми!

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко уверен, что дело совсем не в желтом сигнале светофора.

"Ну, как в стране, в которой в отсутствие дорожной полиции происходят десятки тысяч ДТП с участием " блях", после которых многие владельцы" блях" просто убегают; в которой нет фотофиксации, а множество авто ездит вообще без полиса ОСАГО, начинать говорить о "важной" проблеме отмены "желтого сигнала" светофора? А инициаторы этой отмены знают о существовании Международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, к которой присоединилась Украина? Или выйти? А о существовании ГОСТов? Какая отмена "желтого" сигнала светофора?", — написал Олег Назаренко на своей странице в Facebook.

Кроме того, можно только представить, сколько миллиардов гривен уйдет в масштабах Украины и как на этом заработают приближённые фирмочки по такой "отмене желтого сигнала".

"Лучше эти миллиарды пустите на ремонт дорог, господа Власть, а не издевайтесь над людьми! Ведь все в головах: для нормального водителя и "желтый — это красный" априори, а для водятлов уже сейчас "красный- это зеленый" и "отмена желтого" для них ничего не значит!! Зачем годами "распиливать бюджетные средства" на замену и переоборудование светофоров, исключая "желтый свет", если можно на Кабмине за 5 минут принять изменения в ПДД, запретив любое движение на "желтый" так же, как и на "красный", установив такие же штрафные санкции, чтобы не повторялись трагедии, как в Харькове, когда один на желтый поехал "еще успею проскочить", а второй — "уже можно ехать"! Просто введите запрет на движение на "желтый", раз уж не можете унять зуд реформаторский, а не отменяйте "желтый сигнал". И не надо говорить о ЕС! Я действительно видел в ЕС "двухцветные" светофоры, но большинство стран — "трехцветные"!", — заключил Назаренко.