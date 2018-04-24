В двух областях Украины из-за подтопления зальет дороги

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Черниговской и Сумской возможные нарушения транспортного сообщения из-за подъема воды в Днепре, Десне и Сейме и частичное затопление дорог, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. gs.fm Хозяйке на заметку. Как уберечь авто во время наводнения

"По данным Укргидрометцентра, 24-25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышением опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтоплення, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской и Сумской областях", — говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, что сразу в трех районах Черниговской области нарушено транспортное сообщение из-за весеннего половодья и залитых водой автомобильных дорог.

Напомним, весенний паводок в Украине продолжается почти месяц. В конце марта первой пострадала Одесская область, где уровень воды в Дунае в районе города Вилково превысил критическую отметку, река вышла из берегов в связи с таянием снега.