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    Общество

    В Закарпатье жители блокируют дорогу, требуя ее ремонта

    (обновлено: )11831
    Возмущение жителей села Приборжавское вызвало ужасное состояние дорога в Иршавском районе Закарпатской области. Местные власти обещают начать ремонтные работы с 20 мая.
    Акция протеста в Закарпатье с требованием отремонтировать дорогу
    Фото mukachevo.net

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    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В среду утром в Иршавском районе Закарпатской области местные жители устроили акцию протеста с требованием отремонтировать дороги в населенных пунктах. 

    Дорога была блокирована машинами в селе Приборжавское, где собралось около ста человек. Они выступили, потребовав от районной и областной власти отремонтировать дороги в регионе.

    "К митингующим прибыли руководство района во главе с председателем Иршавской РГА Алексадром Гориным. Чиновники дали людям обещание, что 20 мая стартует ремонт дорог в районе. В ответ протестующие заметили, если этого не произойдет, тогда они не просто перекроют дорогу, а установят палатки и объявят бессрочный протест", — сообщает подробности происшествия Mukachevo.net.

    Фото mukachevo.net
    Акция протеста в Закарпатье с требованием отремонтировать дорогу

    Ранее в Межигорье Закарпатской области местные жители перекрыли автодорогу Хуст — Долина, требуя от местных властей ее немедленного ремонта.

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