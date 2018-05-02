В Закарпатье жители блокируют дорогу, требуя ее ремонта

Фото mukachevo.net

. В среду утром в Иршавском районе Закарпатской области местные жители устроили акцию протеста с требованием отремонтировать дороги в населенных пунктах.

Дорога была блокирована машинами в селе Приборжавское, где собралось около ста человек. Они выступили, потребовав от районной и областной власти отремонтировать дороги в регионе.

"К митингующим прибыли руководство района во главе с председателем Иршавской РГА Алексадром Гориным. Чиновники дали людям обещание, что 20 мая стартует ремонт дорог в районе. В ответ протестующие заметили, если этого не произойдет, тогда они не просто перекроют дорогу, а установят палатки и объявят бессрочный протест", — сообщает подробности происшествия Mukachevo.net.



Фото mukachevo.net Акция протеста в Закарпатье с требованием отремонтировать дорогу

Ранее в Межигорье Закарпатской области местные жители перекрыли автодорогу Хуст — Долина, требуя от местных властей ее немедленного ремонта.