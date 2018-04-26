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    Киев

    В Киеве на ремонт дорог выделили рекордную сумму

    (обновлено: )29
    В Киевсовете сообщили, что дополнительно 1,2 млрд гривен было направлено на строительство, ремонт и реконструкцию городских дорог.
    Ямы на дорогах и тротуарах киевского Подола
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в бюджет города Киева на 2018 год.

    Ямы на дорогах и тротуарах киевского Подола
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев после зимы. Пройдусь я по Подолу, на ямы погляжу

    "Дополнительно 1,2 млрд гривен было направлено на строительство, ремонт и реконструкцию городских дорог. Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов", – говорится в сообщении.

    Киевсовет отмечает, что еще 800 млн столица получит от таможенного эксперимента и дополнительных 620 млн — от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года. Кроме этого, на капитальные ремонты учебных заведений выделено 143,9 млн гривен. Еще 120 млн грн депутаты выделили на противодействие преступности в городе.

    Ранее в "Укравтодоре" сообщили, что в 2018 году на ремонт дорог в Украине будет выделено 47 млрд грн, для восстановления около 4 тыс км автодорог.

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