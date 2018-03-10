Губернатор Николаевщины Вадим Мериков подал в отставку, в Минске состоялась встреча советников глав государств Нормандского формата, а на пути создания Госбюро расследований был сделан очередной шаг. События комментирует Ярослав Павловский.
Как заявил глава государства Петр Порошенко, после разговора с ним Вадим Мериков написал заявление об увольнении с должности главы областной государственной администрации. Это политическая ответственность.
По данным областной прокуратуры, в период с 18 июля по 14 августа 2014 года подозреваемый, объявленный в розыск, "вместе с неустановленными лицами готовился к совершению террористического акта и убийства" Вадима Мерикоа.
Глава Николаевской ОГА Вадим Мериков уверен, что задержание его первого заместителя Николая Романчука в области не первое и не последнее. Об этом губернатор заявил во время брифинга в понедельник, 6 июня.
В Николаеве ждут прибытия руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева, так как в городе ситуация из-за непогоды намного сложнее, чем других областных центрах. Власти отмечают, что необходимо расчистить города от снега и запустить работу коммунального транспорта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".