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    Вадим Мериков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Вадим Мериков
    Главные за вчера. Отставка Мерикова, будущее Донбасса и деятельность ГПУ
    07:52 16.06.2016
    764Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Губернатор Николаевщины Вадим Мериков подал в отставку, в Минске состоялась встреча советников глав государств Нормандского формата, а на пути создания Госбюро расследований был сделан очередной шаг. События комментирует Ярослав Павловский.
    Вадим Мериков
    Глава Николаевской ОГА Мериков подал в отставку
    13:51 15.06.2016
    875Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Как заявил глава государства Петр Порошенко, после разговора с ним Вадим Мериков написал заявление об увольнении с должности главы областной государственной администрации. Это политическая ответственность.
    Вадим Мериков
    На губернатора Николаевской области готовилось покушение - прокуратура
    23:40 06.06.2016
    168Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По данным областной прокуратуры, в период с 18 июля по 14 августа 2014 года подозреваемый, объявленный в розыск, "вместе с неустановленными лицами готовился к совершению террористического акта и убийства" Вадима Мерикоа.
    Вадим Мериков
    Губернатор Николаевской области объявил о переаттестации сотрудников
    19:18 06.06.2016
    311
    Губернатор Николаевской области Украины Вадим Мериков сообщил, что подписал распоряжение о переаттестации всех служащих областной государственной администрации, а это 646 работников.
    Николаевский губернатор анонсировал новые дела по коррупции. Видео
    Николаевский губернатор анонсировал новые уголовные дела 
    17:48 06.06.2016
    449Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Глава Николаевской ОГА Вадим Мериков уверен, что задержание его первого заместителя Николая Романчука в области не первое и не последнее. Об этом губернатор заявил во время брифинга в понедельник, 6 июня.
    Последствия снегопада в Николаеве
    В Николаеве ситуация на дорогах критическая - ОГА
    19:13 18.01.2016
    1751Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    В Николаеве ждут прибытия руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева, так как в городе ситуация из-за непогоды намного сложнее, чем других областных центрах. Власти отмечают, что необходимо расчистить города от снега и запустить работу коммунального транспорта.
    Открытие военного городка в Николаеве
    Открытие нового военного городка для морской пехоты в Николаеве 
    21:03 16.11.2014
    466
    В торжествах приняли участие командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, председатель Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков.
    Вадим Мериков
    Назначен новый глава Николаевской ОГА
    00:58 29.07.2014
    224Кадровые назначения Порошенко
    Вадим Мериков - народный депутат Украины нынешнего созыва Верховной Рады. Вошел в парламент по списку ВО Батькивщина 15 марта 2014 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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