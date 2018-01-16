Украинские синоптики призвали готовится к мощному снегопаду

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 января, днем на большей части Украины мороз прогнозируется мороз до минус 3-6 градусов, ожидаются снегопады в Киеве, центральных и южных областях, передает Укргидрометцентр.

Небольшой снег возможен и в остальных областях Украины.

На западе переменная облачность без осадков. Небольшой снег возможен во Львовской и Закарпатской областях.

На севере и в центральной части Украины Украины небольшой снег прогнозируют в Сумской и Черниговской областях. Днем минус 3-6 градусов

На Востоке Украины продлится выпадение осадков, днем температура будет колебаться на уровне минус 3 градусов.

В Одесской области ожидается сильный снегопад при минусовой температуре — до 4 градусов мороза.

Укргидрометцентр Погодная карта на 16 января

Киев также вечером ожидает снегопад, температура будет колебаться на уровне минус 4-6 градусов.

В среду, 17 января, снегопады по всей стране продлятся и усилятся.

Напомним, что накануне из-за непогоды дороги под Запорожьем были частично заблокированы грузовиками.