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    Общество

    Украинские синоптики призвали готовится к мощному снегопаду

    (обновлено: )1285
    По всей территории Украины синоптики обещают морозы до минус 6 градусов. Особенно сильный снегопад ожидается в Одесской области, киевлян также просят быть готовым к мощным осадкам.
    Снегопад в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 января, днем на большей части Украины мороз прогнозируется мороз до минус 3-6 градусов, ожидаются снегопады в Киеве, центральных и южных областях, передает Укргидрометцентр.

    Азовское море в курортном Бердянске покрылось льдом и сосульками
    © Голос Запорожья/Юлия Покас
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    Небольшой снег возможен и в остальных областях Украины.

    На западе переменная облачность без осадков. Небольшой снег возможен во Львовской и Закарпатской областях.

    На севере и в центральной части Украины Украины небольшой снег прогнозируют в Сумской и Черниговской областях. Днем минус 3-6 градусов

    На Востоке Украины продлится выпадение осадков, днем температура будет колебаться на уровне минус 3 градусов.

    В Одесской области ожидается сильный снегопад при минусовой температуре — до 4 градусов мороза.

    Укргидрометцентр
    Погодная карта на 16 января

    Киев также вечером ожидает снегопад, температура будет колебаться на уровне минус 4-6 градусов.

    В среду, 17 января, снегопады по всей стране продлятся и усилятся.

    Напомним, что накануне из-за непогоды дороги под Запорожьем были частично заблокированы грузовиками.

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