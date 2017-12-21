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    Общество

    Движение на трассе Киев - Одесса восстановлено

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (448)

    (обновлено: )59
    По данным спасателей, в кюветах все еще остаются несколько грузовиков, которые пока так и не удалось вытащить из снежных заносов.
    Заторы на трассе Киев - Одесса
    ГСЧС Украины

    КИЕВ. 21 дек — РИА Новости Украина. Движение по трассе Киев — Одесса, которая была более суток заблокирована в результате обильного снегопада, восстановлено, передает "Громадське".

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    "По состоянию на 21 часов вечера трасса Киев — Одесса разблокирована, и автомобили движутся в обе стороны", — говорится в сообщении.

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    В то же время на определенных участках дороги движение остается осложненным, в частности в районе Белой Церкви. Кроме того, в кюветах все еще остаются несколько грузовиков, которые не смогли извлечь спасатели.

    О восстановлении движения на трассе также проинформировал премьер-министр Владимир Гройсман. "Только что получил оперативную информацию: в Киевской области на участке дороги Киев-Одесса между Белая Церковь и г. Жашков — пробки ЛИКВИДИРОВАНЫ! Спасибо за скоординированную работу ГСЧС, МВД, НацПолиции! Вместе мы преодолеем любые вызовы!" — написал он на своей странице в Facebook.

    @HromadskeUA
    Заторы на трассе Киев - Одесса

    ​Ранее сообщалось, что одесская трасса встала в километровых пробках. Также сообщалось, что в Украине в течение 18 декабря из-за погодных условий произошло более 1 300 ДТП

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