Движение на трассе Киев - Одесса восстановлено

КИЕВ. 21 дек — РИА Новости Украина. Движение по трассе Киев — Одесса, которая была более суток заблокирована в результате обильного снегопада, восстановлено, передает "Громадське".

"По состоянию на 21 часов вечера трасса Киев — Одесса разблокирована, и автомобили движутся в обе стороны", — говорится в сообщении.

Читайте также: ТОП тема в соцсетях: Киев в плену у снега

В то же время на определенных участках дороги движение остается осложненным, в частности в районе Белой Церкви. Кроме того, в кюветах все еще остаются несколько грузовиков, которые не смогли извлечь спасатели.

О восстановлении движения на трассе также проинформировал премьер-министр Владимир Гройсман. "Только что получил оперативную информацию: в Киевской области на участке дороги Киев-Одесса между Белая Церковь и г. Жашков — пробки ЛИКВИДИРОВАНЫ! Спасибо за скоординированную работу ГСЧС, МВД, НацПолиции! Вместе мы преодолеем любые вызовы!" — написал он на своей странице в Facebook.

@HromadskeUA Заторы на трассе Киев - Одесса

​Ранее сообщалось, что одесская трасса встала в километровых пробках. Также сообщалось, что в Украине в течение 18 декабря из-за погодных условий произошло более 1 300 ДТП.