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    На трассе Киев - Чернигов авто перевернулось, врезавшись в островок безопасности

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    Водитель, попавший в аварию, сообщил, что построенный недавно на трассе островок безопасности уже стал причиной нескольких аварий. Дорога возле него усеяна обломками автомобилей.
    Видео Cheline TV

    На трассе Киев-Чернигов в районе населенного пункта Ивановка перевернулся автомобиль, об аварии сообщил водитель, который находился за рулем перевернувшегося авто.

    ДТП произошло в месте сужения дороги, где недавно был дорожными службами был установлен островок безопасности.

    "Этот островок создан для уменьшения ДТП, но по факту — наоборот! Тем более, кто знает это препятствие — ее объедет и на высокой скорости и по "встречке", — сообщает пользователь Facebook Павел Грищенко, который опубликовал видео переворота.

    По его словам, возле островка безопасности проезжая часть усеяна обломками автомобилей.

    Напомним, что в конце декабря 2017 года в Киевской области произошло лобовое столкновение автомобилей, которое привело к остановке движения в обе стороны на Гостомельской трассе.

    Смотрите также: Велосипедист протаранил авто в Киевской области

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