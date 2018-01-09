На трассе Киев - Чернигов авто перевернулось, врезавшись в островок безопасности

На трассе Киев-Чернигов в районе населенного пункта Ивановка перевернулся автомобиль, об аварии сообщил водитель, который находился за рулем перевернувшегося авто.

ДТП произошло в месте сужения дороги, где недавно был дорожными службами был установлен островок безопасности.

"Этот островок создан для уменьшения ДТП, но по факту — наоборот! Тем более, кто знает это препятствие — ее объедет и на высокой скорости и по "встречке", — сообщает пользователь Facebook Павел Грищенко, который опубликовал видео переворота.

По его словам, возле островка безопасности проезжая часть усеяна обломками автомобилей.

Напомним, что в конце декабря 2017 года в Киевской области произошло лобовое столкновение автомобилей, которое привело к остановке движения в обе стороны на Гостомельской трассе.

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