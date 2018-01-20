Умер "король" французской кухни

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Король французской кухни, "папа гастрономии", обладатель трех звезд Мишлен, лионский шеф-повар Поль Бокюз скончался в возрасте 91 года, заявил экс-мэр Лиона и нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

"Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии. Пусть шеф-повара, как в Лионе, так и во всем мире, и дальше приумножают плоды его страсти", — написал Коллон в своем Twitter.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 20 января 2018 г.

Поль Бокюз родился в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор под Лионом в 1926 году. Выходец из потомственной семьи кулинаров, которая вела свое дело с XVII века, он обучался кулинарному делу с самого детства. Во время Второй мировой войны ушел на фронт добровольцем.

После войны вернулся в Лион и устроился в ресторан La Mère Brazier. После был учеником известного шеф-повара Фернана Пуана. В 1961 году вернулся на работу в ресторан отца, который в течение четырех последующих лет получил три звезды Мишлен.

В 1970-х годах стал одним из основоположников так называемой "новой кухни", которая уделяет особое внимание качеству продуктов и калорийности блюд.

В 1987 году учредил кулинарный конкурс "Золотой Бокюз" (Bocuse d'Or), который считается самым престижным международным конкурсом высокой кухни.

Бокюз удостоен звания "Лучший повар Франции" и является обладателем ордена Почетного легиона. Французский ресторанный гид Gault Millau в 1989 году назвал Бокюза шеф-поваром века.

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