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    Умер "король" французской кухни

    (обновлено: )622
    Поль Бокюз удостоен звания "Лучший повар Франции" и является обладателем ордена Почетного легиона. Французский ресторанный гид Gault Millau в 1989 году назвал Бокюза шеф-поваром века.
    Поль Бокюз
    Википедия

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Король французской кухни, "папа гастрономии", обладатель трех звезд Мишлен, лионский шеф-повар Поль Бокюз скончался в возрасте 91 года, заявил экс-мэр Лиона и нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

    "Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии. Пусть шеф-повара, как в Лионе, так и во всем мире, и дальше приумножают плоды его страсти", — написал Коллон в своем Twitter.

    Поль Бокюз родился в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор под Лионом в 1926 году. Выходец из потомственной семьи кулинаров, которая вела свое дело с XVII века, он обучался кулинарному делу с самого детства. Во время Второй мировой войны ушел на фронт добровольцем.

    После войны вернулся в Лион и устроился в ресторан La Mère Brazier. После был учеником известного шеф-повара Фернана Пуана. В 1961 году вернулся на работу в ресторан отца, который в течение четырех последующих лет получил три звезды Мишлен.

    В 1970-х годах стал одним из основоположников так называемой "новой кухни", которая уделяет особое внимание качеству продуктов и калорийности блюд.

    В 1987 году учредил кулинарный конкурс "Золотой Бокюз" (Bocuse d'Or), который считается самым престижным международным конкурсом высокой кухни.

    Бокюз удостоен звания "Лучший повар Франции" и является обладателем ордена Почетного легиона. Французский ресторанный гид Gault Millau в 1989 году назвал Бокюза шеф-поваром века.

    Ранее сообщалось, что американский рэп-исполнитель Деррик Коулман, известный под псевдонимом Фредо Сантана, умер в возрасте 27 лет.

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