наверх
20.01.201815:09
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве средь бела дня избили молодого туриста из Британии

    (обновлено: )78025
    Неизвестные начали цепляться к парню у светофора, швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, но они догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами.
    Неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии
    facebook.com/maria.makukha

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. 

    Кровь. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Избиение в парке Тернополя. Рассказ очевидца
    Днем в пятницу, 19 января, возле Михайловского собора неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии, сообщила на своей странице в Facebook Мария Макуха, которая обнаружила пострадавшего.

    "По дороге с работы в 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13, под самой камерой наблюдения, молодого британского хипстера с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный. Выяснилось, что его избили трое неизвестных", — написала девушка.

    Как оказалось, неизвестные начали цепляться к парню у светофора, швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами. Парень потерял ненадолго сознание, не успел рассмотреть нападавших.

    "Ничего не украли, били просто для развлечения за нестандартную внешность", — уверена Макуха.

    facebook.com/maria.makukha
    Неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии

    По ее словам, иностранец приехал на 2 дня посмотреть Киев. Поскольку врачи скорой и сотрудники полиции почти не говорили по-английски, Макуха сопроводила пострадавшего по инстанциям, помогла оформить заявление в правоохранительные органы и отправила туриста в аэропорт.

    Ранее в Прилуках Черниговской области избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. Напали на него из-за того, что в магазине попросил обслуживать на украинском языке. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Погибший при перестрелке в Одессе старший лейтенант Сергей Пригарин
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...