В Киеве средь бела дня избили молодого туриста из Британии

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина.

Днем в пятницу, 19 января, возле Михайловского собора неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии, сообщила на своей странице в Facebook Мария Макуха, которая обнаружила пострадавшего.

"По дороге с работы в 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13, под самой камерой наблюдения, молодого британского хипстера с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный. Выяснилось, что его избили трое неизвестных", — написала девушка.

Как оказалось, неизвестные начали цепляться к парню у светофора, швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами. Парень потерял ненадолго сознание, не успел рассмотреть нападавших.

"Ничего не украли, били просто для развлечения за нестандартную внешность", — уверена Макуха.

facebook.com/maria.makukha Неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии

По ее словам, иностранец приехал на 2 дня посмотреть Киев. Поскольку врачи скорой и сотрудники полиции почти не говорили по-английски, Макуха сопроводила пострадавшего по инстанциям, помогла оформить заявление в правоохранительные органы и отправила туриста в аэропорт.

Ранее в Прилуках Черниговской области избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. Напали на него из-за того, что в магазине попросил обслуживать на украинском языке.