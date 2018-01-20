Украина за год нарастила экспорт товаров в Европу до $15,9 млрд

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Экспорт украинской продукции за 11 месяцев прошлого года вырос на 20,6%, причем экспорт в ЕС — на 30,4. Об этом в своей статье для издания "Зеркало неделя" сообщила со ссылкой на данные Минэкономразвития вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, только за последний неполный год Украина экспортировала в Европу товаров на $15,9 млрд, что на $3,7 млрд больше, чем в 2016-м.

"Предприятия многих регионов Украины, кроме Луганской области, в прошлом году нарастили отгрузки в ЕС. Можно без преувеличения сказать, что экономика Украины — прежде всего это малый и средний бизнес — преодолела шок от закрытия экспортных позиций на российском рынке. На 40% увеличилось количество украинских предприятий-экспортеров по сравнению с началом действия зоны свободной торговли с ЕС", — сообщила Климпуш-Цинцадзе.

Во многом это произошло благодаря действию Соглашению Украины с ЕС об ассоциации, считает политик.

"(Мы) смогли переориентироваться на новые рынки и встать на путь восстановления нашей экспортно-ориентированной экономики. Это еще не победа, но это начало роста", — добавила она.

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Ранее в Федеральной таможенной службе РФ сообщили, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-ноябре 2017 года составил 11,412 миллиарда долларов, показав рост на 24% в годовом выражении.