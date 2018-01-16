В ЕС посчитали: помогли Украине на миллиарды евро

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что за последние три года Евросоюз мобилизировал на помощь Украине более 10 млрд евро, в том числе более 100 млн евро на реформирование министерств и госучреждений, передает УНН

По его словам, помощь ЕС в Украине заключается главным образом в том, чтобы сосредоточиться на неэффективном управлении, слабых институциях, отсутствии верховенства права.

"ЕС за последние 3 года развернул более 10 миллиардов евро финансовой поддержки, чтобы помочь Украине решить эти проблемы", — сказал Мингарелли.

За последние три года ЕС внедрял разного рода программы, в том числе большой вклад был сделан в реформирование государственной администрации, подчеркнул он.

"Ясно, что без сильного государственного аппарата Украина более уязвима перед внешними и внутренними угрозами, и поэтому мы выделили более 100 миллионов евро, а также разные формы грантов на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений", — отметил он.

Ранее Мингарелли заявил, что из-за кампании по дезинформации, "которую проводит Россия", образ Украины в глазах Западной Европы не имеет ничего общего с действительностью.