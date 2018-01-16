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    В ЕС посчитали: помогли Украине на миллиарды евро

    (обновлено: )79615
    По словам Мингарелли, помощь ЕС в Украине заключается главным образом в том, чтобы сосредоточиться на неэффективном управлении, слабых институциях, отсутствии верховенства права.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. 

    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что за последние три года Евросоюз мобилизировал на помощь Украине более 10 млрд евро, в том числе более 100 млн евро на реформирование министерств и госучреждений, передает УНН.

    По его словам, помощь ЕС в Украине заключается главным образом в том, чтобы сосредоточиться на неэффективном управлении, слабых институциях, отсутствии верховенства права.

    "ЕС за последние 3 года развернул более 10 миллиардов евро финансовой поддержки, чтобы помочь Украине решить эти проблемы", — сказал Мингарелли.

    За последние три года ЕС внедрял разного рода программы, в том числе большой вклад был сделан в реформирование государственной администрации, подчеркнул он.

    "Ясно, что без сильного государственного аппарата Украина более уязвима перед внешними и внутренними угрозами, и поэтому мы выделили более 100 миллионов евро, а также разные формы грантов на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений", — отметил он.

    Ранее Мингарелли заявил, что из-за кампании по дезинформации, "которую проводит Россия", образ Украины в глазах Западной Европы не имеет ничего общего с действительностью. 

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