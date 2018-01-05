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    Торговля Украины с "агрессором" растет быстрее, чем с Европой

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    Национальный банк Украины сообщает о росте товарооборота между Россией и Украиной. Этот показатель опережает рост товарооборота с Евросоюзом.
    Торговля с агрессором растет
    РИА Новости Украина

    Суммарный товарооборот между Украиной и Россией в январе-ноябре 2017 года увеличился на 28,6% — до 9,36 миллиардов долларов, а с Евросоюзом – на 27,6%, до 29,28 млрд долларов.

    Импорт российских товаров в Украину за 11 месяцев прошлого года вырос на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 6,3 млрд долларов. Экспорт украинских товаров в РФ за указанный период вырос на 11,9% – до трех миллиардов долларов.

    По данным Национального банка Украины, экспорт товаров из Украины в ЕС увеличился на 32,7% – до 12,77 млрд, а импорт – на 23,9%, до 16,51 млрд долларов.

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