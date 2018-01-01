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    Как изменится жизнь украинцев с 1 января 2018 года

    (обновлено: )65325
    После принятия государственного бюджета на 2018 год в Украине выросла минимальная зарплата. Вслед за ней повышены единый налог и единый социальный взнос.
    Как изменится жизнь украинцев с 1 января 2018 года
    РИА Новости Украина

    Повышение социальных стандартов произошло в Украине с 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1696 гривен, минимальная зарплата повышена до 3723 гривен — такие показатели заложены в бюджет Украины на 2018 год.

    Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — на 523 гривны.

    В связи с ростом минимальной зарплаты единый налог вырастет до 744,6 гривен, единый социальный взнос — 2457,1 гривен.

    Минимальное пособие по безработице увеличено до 1440 гривен

    Соответствующие изменения предусмотрены в государственном бюджете на 2018 год. Он принят с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией — 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП.

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