Как изменится жизнь украинцев с 1 января 2018 года

Повышение социальных стандартов произошло в Украине с 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1696 гривен, минимальная зарплата повышена до 3723 гривен — такие показатели заложены в бюджет Украины на 2018 год.

Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — на 523 гривны.

В связи с ростом минимальной зарплаты единый налог вырастет до 744,6 гривен, единый социальный взнос — 2457,1 гривен.

Минимальное пособие по безработице увеличено до 1440 гривен

Соответствующие изменения предусмотрены в государственном бюджете на 2018 год. Он принят с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией — 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП.

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