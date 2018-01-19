Вы удивитесь, но фальсификат "из ЕС" делают в Украине – Несмиянов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Госпродпотребслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Украины бьет тревогу. Там говорят, что импортеры из Европейского союза сбывают в Украине неликвидную продукцию. Причем, большинство фальсифицированных товаров — молочные.

Например, сливочное масло, сметана, молоко — фальсификат, разбавленный пальмовым маслом, а в детском питания — вообще антибиотики. Как отмечают в Госпродпотребслужбе, украинцы привыкли все европейское считать качественным, поэтому импортеры из ЕС пользуются этим и сбывают в Украине фальсификат.

Как не купить некачественные импортные продукты, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Расскажите, пожалуйста, о фальсификате молочной продукции.

– Покупать импорт не страшно. Но при одном условии. Если она сюда завезена легально, и это реально товар поставщика, допустим, «Н», а не подделка под «Н». Сегодня часто, допустим, сыры польские завозят, а по факту это не сыры польские, а сырный продукт. Или же вот сейчас была жалоба – человек купил масло, думал белорусское, а дома он вскрывает упаковку, а то маргарин просто вообще оказался по цене масла – это дороже на 50%. Чем это все грозит. Они на самом деле заменяют, допустим, чтоб удешевить продукт оливковым маслом или какими-то другими добавками, но все это негативно сказывается на нашем с вами здоровье. То есть это можем почитать в принципе, ничего сложного в этом нет, вплоть до того, что у девушек возможно будут проблемы с тем, чтобы забеременеть или выносить ребенка. То есть насколько страшные добавки добавляются – это все на совести тех, кто подделывает эту продукцию, а на самом деле они ничего сегодня не боятся. Иногда если отбор идет продукции по определенному сегменту, допустим, масло, то иногда до 50 и выше процентов поднимается доля фальсификата и подделок.

Как на глаз определить фальсификат?

– Это не реально. Лучше всего мониторьте, допустим, организацию «Споживча довира», они проводят свои исследования. Есть огромнейшее количество лабораторий потребительских, которые публикуют свои результаты. В Европе это нормальная практика, когда потребитель сам следит – вот общественная лаборатория нашла, как было с детскими продуктами питания, нашли там антибиотики – и раз, и общество в курсе, и делает сознательный выбор, что покупать они этого не будут. В Украине потребители не следят за этими организациями, они вообще не на слуху, никто не знает, что кто-то что-то на рынке исследует. А все мы должны понимать, что государство тоже что-то исследует, но чем оно занимается, почему на рынке такая доля фальсификата – вопрос. Но потребитель, если он хочет, если он хочет проверить, что реально вот этот сыр «Н», импорт какой-то, он должен попросить транспортную накладную и декларацию качества от импортера или от производителя. Что это дает ему? Когда он получает документ, он может быть уверен, что реально импортер отгружал сюда товар. А декларация качества дает понимание, когда этот товар был сдан. Если это масло – масло долго не хранится. Если это сыр – сыры тоже разные бывают. То есть это два документа, которые должны обезопасить. Плюс получение чека товарного.

Далеко не каждый потребитель будет требовать в магазине документы. Нужно ли обращать внимание на распространенные торговые сети, на репутацию, на слова знакомых и друзей?

– Это при условии, если бы наши супермаркеты следили за своим имиджем. Сегодня у нас в стране добровольная сертификация. Что это значит? Торговая сеть принимает масло, сыры импортные, она не следит за качеством и безопасностью продукции, она берет его на реализацию, взымая до 30% от стоимости товара в свою пользу, и собственно, что она делает, это предоставляет свои площади для торговли. Вообще не за чем они не следят, торговые сети.

Сообщение от слушателя: "Я так понимаю, что некачественная продукция, поступающая из Европы, это вина не европейских производителей, а украинских импортеров и отсутствия контроля со стороны государства".

– Согласен, что государство бездействует, но это скорее даже не импортеры, это наши местные заводики начинают просто подделывать продукцию. На сегодня потребитель зачастую смотрит рекламу и хочет купить этот сыр, допустим. Без рекламы товар не продается, и наши производители некоторые грешат, делают плохую подделку, а кто-то делает вообще страшную, которой можно отравить население. Но государство на самом деле бездействует, от этого вся проблема. Плюс, если в Европе, допустим, ты производитель сыра или импортер сыра, тебе обязательно нужно иметь сертификат качества с лаборатории, чтоб продавать его в супермаркете. На ярмарке ты его можешь продавать, встать и торговать без сертификата, ты несешь персональную ответственность. А в супермаркетах ты должен иметь сертификат качества. В нашей стране не так восприняли европейский опыт, и у нас сертификат качества никто не делает, потому лаборатории не отбирают сыры, и никто на самом деле не знает, чем торгуют на сегодня в городе Киеве. По той же информации в Госпродпотребслужбы – это госорган по защите прав потребителей, от 20 до 70% товаров на рынке Киева – это фальсификат. Ну это уже катастрофа какая-то.

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Расскажите подробнее о других продуктах.

– Наше население, когда ему говорят контрабанда и там нет украинского языка, он думает, это плюс для него, а это большой минус. Не понимая языка, ты не понимаешь, что там за ограничения, какие возможные побочные эффекты с твоим здоровьем, а можно ли это детям кушать, а если у вас есть аллергическая реакция, а оно как-то вообще соизмеримо. То есть, если вы покупаете экзотические товары, то обязательно стремитесь, чтобы там был украинский перевод, маркировка, где указано кто официальный импортер, какие есть ограничения, горячий номер, юридический адрес. То есть там должна быть вся информация, в случае чего, чтобы вы могли позвонить и сказать, я купил ваши вареники, лекарства, таблетки. То есть рынок Киева такой экзотический, можно найти что хочешь.

Что делает Союз потребителей Украины, чтобы этих самых потребителей защитить?

– Можно к нам обращаться, мы всегда сотрудничаем с журналистами, потому что ждать, пока среагируют официальные органы власти бесполезно. Но вот если у потребителя горячая проблема, вдруг его отравили или у него пошла какая-то сыпь по телу после этих продуктов, можно обратиться к нам, мы возьмем журналистов, поедем на место и разберемся, что это за продавец, чем он торгует, почему так случилось, что человек вот отравился и ему никто помогать после этого не хочет.

Чтобы себя обезопасить, нужно сохранять чеки. А что делать, если товар куплен там, где нет чеков?

– Нет чека, нет факта купли-продажи товара. То есть чек – это договор, документ. А в данном случае, приносите продавцу, допустим, сыр, а он говорит – это не мой сыр. И ты ему уже ничего не докажешь. Или ты ему приносишь, а он говорит – я тебя не помню, а ты говоришь – я ж был там три дня назад, я этот сыр не ел. Ты купил большую головку, положил в холодильник, а через три дня открываешь упаковку, а он весь в плесени, ты приходишь к нему, а он говорит – не-не-не, я тебя не помню. И куда ты этот сыр денешь? Выкинешь. А этот сыр дорогущий, там обычно цены за 300 грн. килограмм.

А продавцы не боятся разглашения ситуации?

– Ничего не боятся. Вообще. Супермаркеты еще как-то реагируют, но у них нет контрабанды. А базары, там, где основная масса продаж, всякие точки, они вообще ничего не боятся. Сейчас огромнейшее количество точек с сырами, с колбасами, вот знаю на Позняках точка, там всегда много просрочки, я как не зайду, итальянские товары – сыры, колбасы. Население идет и думает, что там лейба «сделано в Италии», и они думают, что там итальянское качество, а там на самом деле качество было итальянским, но сегодня его продают в Украине просроченным или вообще подделку.

Ранее глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко заявлял, что фальсифицировать лекарственные препараты в Украине «помогает» государство.

В свою очередь глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос отметил, что повышение цены на алкоголь не защитит от фальсификата.