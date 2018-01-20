В Харьковской области пьяный атошник захватил заложников - СМИ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В городе Чугуев Харьковской области военнослужащий взял в заложники женщину и заперся в квартире многоэтажки. Об этом сообщил в Facebook очевидец происшествия Михаил Гришко.

По его словам, на месте происшествия прибыли группа полицейских, а также медики и сотрудники ГСЧС.

"Сегодня, 20 января, в Чугуеве по ул. Кожедуба, 19 видна такая картина: возле 1 подъезда стоят автомобили всех служб. Я вышел из квартиры, поднимаясь на шестой этаж, увидел до 7 этажа по лестнице кучу полицейских, некоторые — в касках и масках. На вопрос "что происходит", полицейский ответил "всё нормально, мы просто стоим", — написал он.

Скриншот сообщения

Позже выяснилось, что на 7 этаже военнослужащий заблокировал семью.

"Есть ли дети в квартире неизвестно, но жительница квартиры (мать 2 детей) находится там. Требования неизвестны, жители не проинформированы и не эвакуированы, газ не перекрыт. Сотрудники служб стараются не давать комментарии. Понесет ли кто-то наказание? время покажет…", — добавил Гришко.

По данным источников среди силовиков, ситуация не была критической и уже решилась путем переговоров.

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"Военнослужащий вернулся из зоны АТО и отпраздновал это в кафе со своей сожительницей и ее ребенком. Утром, когда семья вернулась домой, нетрезвый мужчина обвинил свою избранницу в плохой заботе о детях и пригрозил ей ножом. Дочь женщины убежала и вызвала полицию, а он заперся с жительницей Чугуева в квартире. На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы, после чего бойца убедили отпустить заложницу и сдаться", — рассказали собеседники издания NewsRoom.

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Напомним, днем 30 декабря 2017 года в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника могла быть взрывчатка, которую он грозился взорвать. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером того же дня силовики задержали мужчину. Суд в Харькове 31 декабря арестовал на два месяца Безуха, подозреваемого по этому делу. Защита Безуха обжаловала его арест.