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    В центре Киева возник масштабный пожар, горит здание возле ЦУМа

    (обновлено: )89443
    Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Возгорание произошло на 5 и 6 этажах, горит крыша, сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа возник пожар в отселенном здании. Об этом сообщает "Громадське ТБ" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу.

    "Громадське ТБ"
    В центре Киева возник масштабный пожар

    По ее словам, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Возгорание произошло на 5 и 6 этажах, горит крыша. На месте работают пожарные.

    По состоянию на 20:20 пожар еще не удалось локализовать. Его причина также неизвестна. На месте работают 72 пожарных и 19 единиц техники.

    Facebook Serge V. Berezhnoy
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого возле ЦУМа в Киеве

    Водолага добавила, что есть, вероятно, две причины пожара: либо поджог, или неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных.

    Смотрите также: Открытие обновленного ЦУМа в Киеве

    Ранее ЦУМ в Киеве эвакуировали из-за ложного сообщения о пожаре.

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