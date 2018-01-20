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    Киев

    Масштабный пожар в центре Киева локализован

    (обновлено: )14510
    К тушению пожара, вспыхнувшего около 20:00 возле ЦУМа в Киеве, привлечены 22 единицы техники и 84 человека личного состава. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
    В центре Киева возник масштабный пожар
    "Громадське ТБ"

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Масштабный пожар, возникший в отселенном пятиэтажном жилом доме в центре Киева, локализован, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    В центре Киева возник масштабный пожар
    Андрей Рушковский в facebook
    Масштабный пожар в центре Киева. Кадры с места ЧП

    Пожар вспыхнул в 19:42 на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа.

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    "Пожар локализован", — говорится в сообщении ГСЧС.

    По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

    "К тушению привлечены 22 единицы техники и 84 человека личного состава", — сказано в сообщении.

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