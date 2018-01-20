Масштабный пожар в центре Киева локализован

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Масштабный пожар, возникший в отселенном пятиэтажном жилом доме в центре Киева, локализован, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в 19:42 на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа.

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"Пожар локализован", — говорится в сообщении ГСЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

"К тушению привлечены 22 единицы техники и 84 человека личного состава", — сказано в сообщении.