Захват женщины с ребенком. Появились детали дебоша атошника под Харьковом

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Полиция задержала 23-летнего военнослужащего, который в Чугуеве Харьковской области удерживал в квартире женщину с ребенком, сообщает пресс-служба областной полиции.

Ранее в социальных сетях сообщили о захвате мужчиной заложников. Источники Newsroom в силовых структурах подтвердили информацию о конфликте с участием бойца АТО. По данным собеседников издания, военнослужащий вернулся из зоны АТО и отпраздновал это в кафе со своей сожительницей и ее ребенком. Утром, когда семья вернулась домой, нетрезвый мужчина обвинил свою избранницу в плохой заботе о детях и пригрозил ей ножом. Дочь женщины убежала и вызвала полицию, а он заперся с жительницей Чугуева в квартире. На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы, после чего бойца убедили отпустить заложницу и сдаться.

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Как сообщили в областной полиции, в 5:00 позвонила 18-летняя девушка и заявила, что сожитель закрыл ее мать с 10-летним братом в квартире.

"По адресу полицейские установили, что злоумышленником оказался 23-летний житель Изюмского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал с семьей. Полицейские задержали дебошира и доставили в отдел полиции. Давать показания полицейским он отказался", — говорится в сообщении.

В результате случившегося ни женщина, ни мальчик не пострадали.

Следователи предварительно квалифицировали его действия по статье 146 УК Украины ("незаконное лишение свободы"). Дебошира передали военной службе правопорядка, пострадавшая от написания заявления отказалась.

Напомним, днем 30 декабря 2017 года в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника могла быть взрывчатка, которую он грозился взорвать. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером того же дня силовики задержали мужчину. Суд в Харькове 31 декабря арестовал на два месяца Безуха, подозреваемого по этому делу.