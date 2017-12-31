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    Предновогоднее ЧП. Спецоперация по освобождению заложников в Харькове

    Тема:

    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (17)

    (обновлено: )5110
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    Захватчик здания Укрпочты в Харькове задержан, заложники освобождены
    Ситуация возле захваченного здания в Харькове
    Захват Укрпочты в Харькове
    Задержанный злоумышленник в Харькове
    Задержанный злоумышленник в Харькове
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    пресс-служба МВД
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    пресс-служба МВД
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    пресс-служба МВД
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове
    пресс-служба МВД
    Захватчик здания Укрпочты в Харькове задержан, заложники освобождены
    Захватчик здания "Укрпочты" в Харькове задержан, заложники освобождены
    Ситуация возле захваченного здания в Харькове
    Ситуация возле захваченного здания в Харькове
    pravda.com.ua
    Захват Укрпочты в Харькове
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    pravda.com.ua
    Задержанный злоумышленник в Харькове
    Задержанный злоумышленник в Харькове
    Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook
    Задержанный злоумышленник в Харькове
    Задержанный злоумышленник в Харькове
    Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook

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    Спецоперация по освобождению заложников в Харькове

    Глава Харьковской полиции Олег Бех сообщил журналистам подробности проведенной спецоперации по освобождению 11 заложников, захваченных террористом-грабителем в отделении "Укрпочты" в Харькове.

    Захватчик здания Укрпочты в Харькове задержан, заложники освобождены
    Захват заложников в Харькове. Как это было

    "По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах. Профессиональные переговорщики Службы безопасности и Нацполиции, профессиональный психолог, пригласили его отца, пригласили его друга детства. Постоянно находились в контакте. Сложно было определить намерения, потому что требования были непонятны", — сказал Бех.

    Он напомнил, что правоохранители привлекли к проведению переговоров со злоумышленником его отца, однако "провести переговоры достаточно продуктивно не удалось".

    "Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров", – сообщил Бех.

    Читайте также: Захват заложников в Харькове. Как это было

    По его словам, задержанный "получил небольшие повреждения" в ходе спецоперации по освобождению заложников. 

    "Находился в не совсем нормальном состоянии человек. Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, отберем его биологические образцы, чтобы четко видели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно — заложники нам сообщили — что он на месте якобы употреблял спиртные напитки", – сообщил Бех.

    Бех добавил, что во время освобождения заложников "силовой вариант не применяли, хотя все силовые подразделения были к этому готовы".

    Начальник облуправления СБУ Андрей Носач отметил, что были задействованы все правоохранительные органы — МВД, прокуратура, спецподразделение "Альфа" и КОРД.

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