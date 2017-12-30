Захватчика "Укрпочты" в Харькове задержали при помощи заложницы

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в Харькове, благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты, сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех.

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"Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина", — сказал Бех в ходе общения с журналистами, видео которого выложено в интернете.

Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook Задержанный злоумышленник в Харькове

Он сообщил, что силовой вариант не применялся, хотя все спецподразделения были готовы к этому.

В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции Украины сообщили об информации, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать.

Также правоохранители сообщили, что в помещении может находиться 11 заложников. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.