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    Захватчика "Укрпочты" в Харькове задержали при помощи заложницы

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    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (15)

    (обновлено: )38603
    Как сообщается, одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина. Силовой вариант не применялся, хотя все спецподразделения были готовы к этому.
    Задержанный злоумышленник в Харькове
    Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в Харькове, благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты, сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех.

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    "Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина", — сказал Бех в ходе общения с журналистами, видео которого выложено в интернете.

    Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook
    Задержанный злоумышленник в Харькове

    Он сообщил, что силовой вариант не применялся, хотя все спецподразделения были готовы к этому.

    В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции Украины сообщили об информации, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать.

    Также правоохранители сообщили, что в помещении может находиться 11 заложников. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

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