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    Суд оставил под арестом захватчика заложников в Харькове

    Тема:

    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (23)

    (обновлено: )3211
    Суд отклонил жалобу защиты Владимира Безуха, которого подозревают в захвате заложников в отделении почты в Харькове, и вынес решение оставить его под стражей без возможности внесения залога.
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    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Суд в Харькове оставил под арестом Владимира Безуха, которого подозревают в захвате заложников в отделении почты в Харькове, сообщил телеканал "112 Украина".

    "Суд отклонил жалобу защиты Безуха и вынес решение оставить Безуха под стражей без возможности внесения залога", — сообщил корреспондент телеканала.

    Днем 30 декабря 2017 года в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника могла быть взрывчатка, которую он грозился взорвать. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером того же дня силовики задержали мужчину. Суд в Харькове 31 декабря арестовал на два месяца Безуха, подозреваемого по этому делу. Защита Безуха обжаловала его арест.

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