Суд оставил под арестом захватчика заложников в Харькове

"Иосиф Великий" в youtube Захватчик заложников в Харькове считал себя экстрасенсом и шел в мэры Суд в Харькове оставил под арестом Владимира Безуха, которого подозревают в захвате заложников в отделении почты в Харькове, сообщил телеканал "112 Украина".

"Суд отклонил жалобу защиты Безуха и вынес решение оставить Безуха под стражей без возможности внесения залога", — сообщил корреспондент телеканала.

Днем 30 декабря 2017 года в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника могла быть взрывчатка, которую он грозился взорвать. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером того же дня силовики задержали мужчину. Суд в Харькове 31 декабря арестовал на два месяца Безуха, подозреваемого по этому делу. Защита Безуха обжаловала его арест.