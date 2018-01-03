В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников

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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Управление Национальной полиции в Харьковской области вручило награды четырем сотрудницам "Укрпочты", которые помогли освободить заложников и обезвредить напавшего на отделение мужчину.

"За смелые и решительные действия, проявленные при освобождении заложников, захваченных в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове, приказами Министерства внутренних дел награждены ценными подарками четверо граждан. Также за образцовое выполнение служебных обязанностей и преданность присяге приказами МВД нагрудные знаки "За отвагу в службе" получили полицейские, участвовавшие в спецоперации по освобождению заложников", — говорится на странице МВД Украины в Facebook.

Напомним, 30 декабря 2017 года в Харькове мужчина захватил отделение "Укрпочты" и заложников. Он угрожал взорвать бомбу, которая якобы у него была. В отделении почты на момент захвата находились 11 человек, включая двоих детей.

При захвате заложников одна из сотрудниц почты ударила нападавшего стулом, вторая открыла дверь полиции.

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