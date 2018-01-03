наверх
03.01.201818:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников

    Тема:

    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (21)

    (обновлено: )6410
    Министерство внутренних дел наградило 4 почтальонов "За смелые и решительные действия, проявленные при освобождении заложников, захваченных в отделении "Укрпочты".
    Видео МВД Украины

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Управление Национальной полиции в Харьковской области вручило награды четырем сотрудницам "Укрпочты", которые помогли освободить заложников и обезвредить напавшего на отделение мужчину.

    "За смелые и решительные действия, проявленные при освобождении заложников, захваченных в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове, приказами Министерства внутренних дел награждены ценными подарками четверо граждан. Также за образцовое выполнение служебных обязанностей и преданность присяге приказами МВД нагрудные знаки "За отвагу в службе" получили полицейские, участвовавшие в спецоперации по освобождению заложников", — говорится на странице МВД Украины в Facebook.

    Напомним, 30 декабря 2017 года в Харькове мужчина захватил отделение "Укрпочты" и заложников. Он угрожал взорвать бомбу, которая якобы у него была. В отделении почты на момент захвата находились 11 человек, включая двоих детей.

    При захвате заложников одна из сотрудниц почты ударила нападавшего стулом, вторая открыла дверь полиции.

    Смотрите также: Бешеный коп атакует: появилось видео нападения полицейского на киевлян

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Вадим Карасев
    Украина 2018: новые испытания
    Уволенный начальник Львовского областного управления юстиции Ярослав Жукровский
    Националистический радикализм крепчает
    Здание НКРЭКУ
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов