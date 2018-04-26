Ученые напугали: Мальдивы и Сейшелы скоро исчезнут

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Учёные и исследователи из Геологической службы США и Гавайского университета пришли к выводу, что к 2030 году большая часть островов в Индийском и Тихом океанах станут непригодны для проживания.

Ученые исследовали изменение уровня воды на Маршалловых островах и пришли к выводу, что будут подтопленые островные государства, сообщает dailymail.co.uk.

Кроме того, возникнет проблема острой нехватки питьевой воды, количество которой на островах будет сокращено из-за глобального потепления. Ситуация обострится с начала 2030-х годов.

Судьба Сейшел и Мальдив ожидает и крупные островные архипелаги — острова Спратли и Гавайи.

Ранее сообщалось, что президент Мальдивских островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.