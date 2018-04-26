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    В мире

    Ученые напугали: Мальдивы и Сейшелы скоро исчезнут

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    Американские ученые отмечают, что на посещение таких популярных мест отдыха, как Сейшелы и Мальдивы, у туристов осталось не более 10 лет.
    Страны мира. Мальдивы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Учёные и исследователи из Геологической службы США и Гавайского университета пришли к выводу, что к 2030 году большая часть островов в Индийском и Тихом океанах станут непригодны для проживания.

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    Фото twitter.com/ukrpravda_news
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    Ученые исследовали изменение уровня воды на Маршалловых островах и пришли к выводу, что будут подтопленые островные государства, сообщает dailymail.co.uk.

    Кроме того, возникнет проблема острой нехватки питьевой воды, количество которой на островах будет сокращено из-за глобального потепления. Ситуация обострится с начала 2030-х годов.

    Судьба Сейшел и Мальдив ожидает и крупные островные архипелаги — острова Спратли и Гавайи.

    Ранее сообщалось, что президент Мальдивских островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.

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