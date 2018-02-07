Соцсети: каждому, кто хорошо работает — по мальдивам

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вовсю уже грохочет Венский бал, но украинцы не перестают обсуждать новогодние каникулы президента Порошенко на Мальдивах. Благо и повод для этого появился новый – за гаранта вступилась его невестка. Президент Украины Петр Порошенко очень много работает и заслуживает "такого отдыха, чтоб его никто не трогал", заявила Юлия Порошенко в интервью "ЛІГАБізнесІнформ".

"Я просто вижу, как человек работает. Когда у меня родились дети, я, естественно, как и любая мама, ночью вставала, кормила, занималась детьми. И я в три, в четыре часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в восемь-девять выезжал снова на работу. То есть он реально очень-очень много работает", – сказала Юлия Порошенко, добавив, что президент заслуживает "такого отдыха, чтоб его никто не трогал", к тому же он может себе позволить отдохнуть за границей. "Может" – дружно согласились украинцы, и с новыми силами продолжили обсуждать мальдивский отдых гаранта в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook