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    Соцсети: каждому, кто хорошо работает — по мальдивам

    (обновлено: )814141
    Он так много работает, и хотя бы раз в году он заслуживает такой отдых… на Мальдивах. Невестка президента Порошенко весьма доступно рассказала украинцам о скандальном отдыхе гаранта на Мальдивах. Все ли остались довольны такими объяснениями?
    Страны мира. Мальдивы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Вовсю уже грохочет Венский бал, но украинцы не перестают обсуждать новогодние каникулы президента Порошенко на Мальдивах. Благо и повод для этого появился новый – за гаранта вступилась его невестка. Президент Украины Петр Порошенко очень много работает и заслуживает "такого отдыха, чтоб его никто не трогал", заявила Юлия Порошенко в интервью "ЛІГАБізнесІнформ".

    "Я просто  вижу, как человек работает. Когда  у меня родились дети, я, естественно, как и любая мама, ночью вставала, кормила, занималась детьми. И я в три, в четыре часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в восемь-девять выезжал снова на работу. То есть он реально очень-очень много работает", – сказала Юлия Порошенко, добавив, что президент заслуживает "такого отдыха, чтоб его никто не трогал", к тому же он может себе позволить отдохнуть за границей. "Может" – дружно согласились украинцы, и с новыми силами продолжили обсуждать мальдивский отдых гаранта в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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