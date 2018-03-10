В среду, 13 мая, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, в этот же день премьер-министр Арсений Яценюк посетил Францию и провел переговоры с президентом Франсуа Олландом.
Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Андрея Мирошника, который сложил свой депутатский мандат после скандала. За соответствующее постановление народные депутаты голосовали пять раз.
Депутат от "Самопомочи" Андрей Мирошник, пойманный объективом СМИ в момент сборов на Мальдивы за 10 тыс. евро, слагает мандат. Такая новость несказанно приободрила пользователей соцсетей и вызвала настоящий шквал комментариев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".