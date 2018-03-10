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    Андрей Мирошник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Петр Порошенко и Ангела Меркель в Берлине
    Хроника 13 мая: встреча Порошенко и Меркель, очередной взрыв в Одессе
    09:17 14.05.2015
    4684Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    В среду, 13 мая, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, в этот же день премьер-министр Арсений Яценюк посетил Францию и провел переговоры с президентом Франсуа Олландом.
    Как Рада лишала мандатов Мирошника и Барну. Видео
    Как Рада лишала мандатов Мирошника и Барну 
    13:07 13.05.2015
    299Громкие отставки и назначения в Украине
    Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Андрея Мирошника, который сложил свой депутатский мандат после скандала. За соответствующее постановление народные депутаты голосовали пять раз.
    Заседание Рады. Архивное фото
    Парламент досрочно прекратил полномочия депутата Барны
    12:19 13.05.2015
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    Парламент в среду досрочно прекратили полномочия депутата Степана Барны партии "Блок Петра Порошенко" и Андрея Мирошника от партии "Самопомич".
    Андрей Мирошник
    Рада прекратила полномочия депутата Мирошника
    12:08 13.05.2015
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    Верховная Рада в среду с пятого раза лишила депутатского мандата народного избранника от "Самопомочи" Андрея Мирошника.
    Андрей Мирошник
    ВР с трех попыток не лишила полномочий депутата, писавшего SMS любовнице
    11:16 13.05.2015
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    Рада досрочно не смогла прекратить депутатские полномочия Андрея Мирошника, который сложил свой депутатский мандат после скандала.
    Андрей Мирошник
    Обзор соцсетей: на Мальдивы без мандата
    17:45 24.04.2015
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    Депутат от "Самопомочи" Андрей Мирошник, пойманный объективом СМИ в момент сборов на Мальдивы за 10 тыс. евро, слагает мандат. Такая новость несказанно приободрила пользователей соцсетей и вызвала настоящий шквал комментариев.
    Андрей Мирошник
    СМИ: депутат, сложивший мандат из-за публикации переписки, разводится с женой
    16:34 24.04.2015
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    Супруга Андрея Мирошника Инна, как сообщают СМИ, является сестрой главы комитета Рады по вопросам информатизации и связи, почетного президента компании DataGroup Александра Данченко.
    Андрей Мирошник
    Депутат Рады сложил мандат после публикации его личной переписки
    11:20 24.04.2015
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    Как заявил народный депутат "Самопомичи" Андрей Мирошник, он был всегда свободным человеком и теперь вернется к своему любимому делу - телекоммуникационному бизнесу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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