В среду, 13 мая, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, в этот же день премьер-министр Арсений Яценюк посетил Францию и провел переговоры с президентом Франсуа Олландом.
Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Андрея Мирошника, который сложил свой депутатский мандат после скандала. За соответствующее постановление народные депутаты голосовали пять раз.
Соответствующий указ от 2 апреля обнародован на сайте президента Украины. "Назначить Барну Степана Степановича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в указе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".