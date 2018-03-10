наверх
10.03.201812:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Степан Барна

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Пожар на нефтебазе под Киевом ликвидирован
    Вспомнить все: как Украина прожила 2015 год
    14:06 31.12.2015
    1690Итоги 2015 года
    Страшные, по-настоящему ужасные события, попытки радикально изменить идеологию и мышление украинцев, скандалы, конфузы, драмы и комедии: чем запомнится 2015 год для Украины.
    Драка в Верховной Раде в ходе выступления Арсения Яценюка 11 декабря 2015 года
    Барну за драку исключили из фракции БПП - Сарган
    13:06 11.12.2015
    2584Отчет Яценюка и драка депутатов в Раде
    Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган утоянила, что фракция БПП большинством голосов приняла решение исключить Барну из своих рядов.
    Петр Порошенко и Ангела Меркель в Берлине
    Хроника 13 мая: встреча Порошенко и Меркель, очередной взрыв в Одессе
    09:17 14.05.2015
    4684Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    В среду, 13 мая, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, в этот же день премьер-министр Арсений Яценюк посетил Францию и провел переговоры с президентом Франсуа Олландом.
    Как Рада лишала мандатов Мирошника и Барну. Видео
    Как Рада лишала мандатов Мирошника и Барну 
    13:07 13.05.2015
    299Громкие отставки и назначения в Украине
    Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Андрея Мирошника, который сложил свой депутатский мандат после скандала. За соответствующее постановление народные депутаты голосовали пять раз.
    Заседание Рады. Архивное фото
    Парламент досрочно прекратил полномочия депутата Барны
    12:19 13.05.2015
    213
    Парламент в среду досрочно прекратили полномочия депутата Степана Барны партии "Блок Петра Порошенко" и Андрея Мирошника от партии "Самопомич".
    Степан Барна
    Порошенко назначил нового главу Тернопольской области
    15:22 02.04.2015
    194Громкие отставки и назначения в Украине
    Соответствующий указ от 2 апреля обнародован на сайте президента Украины. "Назначить Барну Степана Степановича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в указе.
    Верховная Рада
    "Блок Порошенко" поддержит только комитетские поправки в Госбюджет
    15:15 28.12.2014
    245Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    В пропрезидентской политсиле подчеркнули, что разделяют позицию правительства по поводу того, что до конца года бюджет надо принимать.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны