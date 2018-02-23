Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Российская балерина Анастасия Волочкова отметилась очередным шпагатом на отдыхе в ОАЭ.

Известная светская львица разместила в Instagram фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.

volochkova_art Чудеса шпагатной эквилибристики Волочковой на яхте в ОАЭ

зместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.

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Ранее Волочкова, которую в социальных сетях окрестили "королевой шпагата", выложила новое видео на своей странице в Instagram. На кадрах она рубит лед и купается в холодной воде.