Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Российская балерина Анастасия Волочкова отметилась очередным шпагатом на отдыхе в ОАЭ.
Известная светская львица разместила в Instagram фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
Чудеса шпагатной эквилибристики Волочковой на яхте в ОАЭ
зместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
Смотрите также: Волочкова разделась и "окунулась во льды"
Ранее Волочкова, которую в социальных сетях окрестили "королевой шпагата", выложила новое видео на своей странице в Instagram. На кадрах она рубит лед и купается в холодной воде.