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    Культура

    Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке

    (обновлено: )51621
    Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
    Анастасия Волочкова на отдыхе в ОАЭ
    volochkova_art

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Российская балерина Анастасия Волочкова отметилась очередным шпагатом на отдыхе в ОАЭ. 

    Известная светская львица разместила в Instagram фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.

    volochkova_art
    Чудеса шпагатной эквилибристики Волочковой на яхте в ОАЭ

    зместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.

    Смотрите также: Волочкова разделась и "окунулась во льды"

    Ранее Волочкова, которую в социальных сетях окрестили "королевой шпагата", выложила новое видео на своей странице в Instagram. На кадрах она рубит лед и купается в холодной воде.

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