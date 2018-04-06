Волочкова нашла новую любовь и снова "ошпагатилась"

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, которая отдыхает в Таиланде, порадовала подписчиков новой фотографией — традиционно она села на шпагат.

Несколько дней назад балерина отправилась с мамой и дочерью на отдых на остров Пхукет, который расположен у западпобережья Таиланда в Андаманском море Индийского океана.

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"Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви! Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива. Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже. Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?" — подписала она снимок.

Анастасия Волочкова/Instagram Анастасия Волочкова

За первые три минуты после публикации новое фото набрало более 150 "лайков".

Анастасия Волочкова/Instagram, 6 апреля 2018

Это не первое фото Волочковой и Булибекова. Предыдущие кадры с ним она сопроводила словами: "И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!".