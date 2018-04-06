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    Культура

    Волочкова нашла новую любовь и снова "ошпагатилась"

    (обновлено: )57001
    По словам Анастасии Волочковой, Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви. Она сообщила, что влюбилась в поэта Хакима Булибекова из Казахстана, который вскружил ей голову "своей поэзией и мощью своего позитива".
    Анастасия Волочкова
    Анастасия Волочкова/Instagram

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, которая отдыхает в Таиланде, порадовала подписчиков новой фотографией — традиционно она села на шпагат.

    Несколько дней назад балерина отправилась с мамой и дочерью на отдых на остров Пхукет, который расположен у западпобережья Таиланда в Андаманском море Индийского океана.

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    "Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви! Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива. Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже. Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?" — подписала она снимок. 

    Анастасия Волочкова/Instagram
    Анастасия Волочкова

    За первые три минуты после публикации новое фото набрало более 150 "лайков".

    Анастасия Волочкова/Instagram, 6 апреля 2018

    Это не первое фото Волочковой и Булибекова. Предыдущие кадры с ним она сопроводила словами: "И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!".

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