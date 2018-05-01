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    Портнов обнародовал видео элитного отдыха главы Минюста в компании девушек

    (обновлено: )83010
    Бывший чиновник утверждает, что министр юстиции "танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    Бывший заместитель главы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов обнародовал видео, на котором, как он утверждает, запечатлено, как министр юстиции Павел Петренко танцует на дискотеке в дорогом отеле на вилле в компании нескольких девушек.

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    "Пока вы там воюете с агрессором, ваш Министр юстиции из Народного фронта танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort. 

    Facebook Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова о Павле Петренко

    Приглашаю всех желающих на виллу к Министру юстиции. Вход бесплатный, питание — all inclusive. С фигурантом также можно бесплатно потанцевать", — написал Портнов на своей странице в Facebook, разместив соответствующее видео.

    Портнов не уточнил, когда и кем было снято видео. Также он не называет министра юстиции по имени и фамилии. В то же время в комментариях под постом экс-замглавы АПУ обратили внимание на то, что песня, под которую танцует мужчина, названный министром юстиции, звучит на русском языке. 

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    Ранее сообщалось, что главу Минюста Павла Петренко взяли под охрану

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