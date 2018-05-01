Портнов обнародовал видео элитного отдыха главы Минюста в компании девушек

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов обнародовал видео, на котором, как он утверждает, запечатлено, как министр юстиции Павел Петренко танцует на дискотеке в дорогом отеле на вилле в компании нескольких девушек.

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"Пока вы там воюете с агрессором, ваш Министр юстиции из Народного фронта танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова о Павле Петренко

Приглашаю всех желающих на виллу к Министру юстиции. Вход бесплатный, питание — all inclusive. С фигурантом также можно бесплатно потанцевать", — написал Портнов на своей странице в Facebook, разместив соответствующее видео.

Портнов не уточнил, когда и кем было снято видео. Также он не называет министра юстиции по имени и фамилии. В то же время в комментариях под постом экс-замглавы АПУ обратили внимание на то, что песня, под которую танцует мужчина, названный министром юстиции, звучит на русском языке.

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Ранее сообщалось, что главу Минюста Павла Петренко взяли под охрану.