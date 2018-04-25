Портнов о Фейгине: бродячую по украинскому ТВ обезьяну лишили статуса

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. С лишением российского адвоката Марка Фейгина статуса у украинских узников, находящихся в РФ, наконец появится шанс на правовую защиту, заявил юрист и бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов.

Накануне стало известно, что адвокатская палата Москвы лишила статуса известного адвоката Марка Фейгина. Отмечается, что квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.

"Российские органы адвокатуры лишили сегодня свою, бродячую по украинским телевизионным каналам обезьяну, адвокатского статуса. Обезьяна хоть и была специалистом сразу по всем украинским вопросам, но проиграла сто процентов дел и все ее подзащитные сидят в тюрьме. Обезьяна сама себе нравилась, занималась восхвалением новых украинских порядков, самолюбованием и конвертацией свободы своих клиентов в свои личные, дешевые пиар-дивиденды. Теперь, наибольшую пользу от этого решения получат находящиеся в России украинские узники. У них появился первый шанс на правовую защиту", — написал Портнов ан своей странице в Facebook.

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В комментариях к своему же посту экс-чиновник, бежавший из Украины, высказал предположение, что за решением по лишению Фейгина статуса адвоката стоит блогер Анатолий Шарий.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Портнова о Марке Фейгине

Марк Фейгин — известный российский адвокат. Он принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, украинских нардепа Надежды Савченко и журналиста Романа Сущенко.

Напомним, ранее Марк Фейгин заявил, что ожидает в ближайшее время объявления обвинений против скандального блогера Анатолия Шария.