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    Культура

    Волочкова показала нового мужчину

    (обновлено: )67912
    Снимок российской балерины уже собрал более 22 тысяч "лайков". Анастасия Волочкова подписала фотографию с новым мужчиной: "Любите и будьте любимы".
    Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, показала своего любимого мужчину.

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    Снимок, размещенный на ее странице в Instagram, собрал более 22 тысяч "лайков".

    "Любите и будьте любимы!" — подписала она фотографию.

    Анастасия Волочкова/Instagram
    Анастасия Волочкова с новым мужчиной

    За страницей балерины в Instagram следят более 730 тысяч подписчиков.

    Анастасия Волочкова/Instagram
    Анастасия Волочкова с новым мужчиной

    По данным Star Hit, новый мужчина Волочковой — 40-летний Михаил Логинов из Иркутска, вовсе не является состоятельным бизнесменом, дважды был женат. После развода он, будучи программистом по образованию, остался ни с чем. У него есть сын.

    Анастасия Волочкова проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Два с половиной года встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым. Пара рассталась в 2003 году. В 2007 году вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина, но впоследствии призналась, что свадебная церемония была фиктивной и официально они так и не были расписаны. В 2005 году родила дочь Ариадну. По сообщениям СМИ, через год между молодоженами начались трения, они расстались, но поддерживают дружеские отношения.

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