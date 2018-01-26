Волочкова показала нового мужчину

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, показала своего любимого мужчину.

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Снимок, размещенный на ее странице в Instagram, собрал более 22 тысяч "лайков".

"Любите и будьте любимы!" — подписала она фотографию.

Анастасия Волочкова/Instagram Анастасия Волочкова с новым мужчиной

За страницей балерины в Instagram следят более 730 тысяч подписчиков.

Анастасия Волочкова/Instagram Анастасия Волочкова с новым мужчиной

По данным Star Hit, новый мужчина Волочковой — 40-летний Михаил Логинов из Иркутска, вовсе не является состоятельным бизнесменом, дважды был женат. После развода он, будучи программистом по образованию, остался ни с чем. У него есть сын.

Анастасия Волочкова проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Два с половиной года встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым. Пара рассталась в 2003 году. В 2007 году вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина, но впоследствии призналась, что свадебная церемония была фиктивной и официально они так и не были расписаны. В 2005 году родила дочь Ариадну. По сообщениям СМИ, через год между молодоженами начались трения, они расстались, но поддерживают дружеские отношения.