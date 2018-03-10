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    балерины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Анастасия Волочкова на отдыхе в ОАЭ
    Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке
    17:51 23.02.2018
    1138
    Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
    Странный инстаграм девушки Эдварда Сноудена
    Девушка Сноудена не боится показывать свои сексуальные фантазии в сети 
    17:21 26.01.2018
    5514Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Девушка беглого агента АНБ Эдварда Сноудена балерина Линдси Миллс переехала в Москву и публикует свои фото в Instagram. Большинство из них довольно странные: в корзине для белья и со шваброй на голове.
    Балерина театра оперы и балета Гранд-Опера Иветт Шовире. Архивное фото
    Известная французская балерина Иветт Шовире скончалась в Париже
    01:13 20.10.2016
    191
    Как говорится в заявлении театра оперы и балета, "все сотрудники национальной Парижской оперы с грустью узнали о кончине балерины Иветт Шовире". Она скончалась в ночь на среду, другие подробности не уточняются.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Анастасия Волочкова на отдыхе в ОАЭ
    Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке
    17:51 23.02.2018
    1138
    Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
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