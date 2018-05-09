Волочкова в черном боди устроила "грязные танцы"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Бывшая российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков в Instagram новым видео, на котором она исполняет танец в черном боди.

"Когда поет душа от радости и свободы и домашнее танцевальное настроение! Ой! Мои дорогие! Судя по количеству просмотров и лайков, вам такие видео нравятся! Не перестану вас радовать тогда!" - подписала она кадры.

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Одни хвалили Волочкову за юмор и фигуру, другие - критиковали. В числе комментариев - "Зато весело", "Трансы - и то женственнее, и сексуальнее", "Просто человек без комплексов", "Жаль, у вас пилона нет", "В цирк дорога закрыта", "Мне очень понравился ваш танец, пусть завистники позляться".

Волочкова известна тем, что садится на шпагат во всевозможных уголках мира, в частности на Бали и в Таиланде.