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    Культура

    Волочкова в купальнике отметилась шпагатом в Таиланде

    (обновлено: )33522
    Известная российская балерина отправилась на отдых в Таиланд без нового возлюбленного, но с мамой и дочерью. Там компанию ей составил казахстанский поэт Хаким Булибеков.
    Новый шпагат Анастасии Волочковой
    Анастасия Волочкова/Instagram

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, выложила новую порцию фотографий.

    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    instagram.com/volochkova_art
    А вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата

    На этот раз она отправилась с мамой и дочерью на отдых на остров Пхукет, который расположен у западного побережья Таиланда в Андаманском море Индийского океана.

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    Почему балерина не взяла с собой нового возлюбленного, не известно.

    Как видно на снимках, Волочкова не скучает — компанию ей составил казахстанский поэт Хаким Булибеков (на фото). 

    Она традиционно села на шпагат, сопроводив снимок описанием: "И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!".

    Анастасия Волочкова/Instagram
    Анастасия Волочкова на отдыхе

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