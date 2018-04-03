Волочкова в купальнике отметилась шпагатом в Таиланде

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, выложила новую порцию фотографий.

На этот раз она отправилась с мамой и дочерью на отдых на остров Пхукет, который расположен у западного побережья Таиланда в Андаманском море Индийского океана.

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Почему балерина не взяла с собой нового возлюбленного, не известно.

Как видно на снимках, Волочкова не скучает — компанию ей составил казахстанский поэт Хаким Булибеков (на фото).

Она традиционно села на шпагат, сопроводив снимок описанием: "И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!".