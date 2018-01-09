Украина новогодняя и постпраздничная: без бунтов не обошлось

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Пикет после резонансного убийства

Первый день Нового года в стране начался с трагедии — убийства известной юристки Ирины Ноздровской. Тело Ноздровской нашли вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме. Женщина была голой, из одежды на теле были только носки и пояс.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась. Полусиротой остался 4-летний мальчик. Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщили, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. 27 декабря защита Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области чуть не добилась его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд в итоге постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.

Убийство Ноздровской вызвало широкий общественный резонанс, а правозащитники успели назвать это дело "второй Врадиевкой". Министр внутренних дел Арсен Аваков, который находится в Италии, и генеральный прокурор Юрий Луценко никак не отреагировали на инцидент. В итоге несколько сотен активистов у стен Главного управления МВД Украины провели акцию с требованием найти причастных к убийству юристки. С самого начала активисты выдвинули требование создать следственно-оперативную группу для расследования гибели юристки из следователей столичной полиции, так как "не доверяют полиции Киевской области". В ходе митинга протестующие напали на главу Управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова, который в момент нападения находился посреди митингующих и давал им пояснения в связи с расследованием убийства правозащитницы. Его толкнули и схватили несколько человек, однако потом потасовку разняли.

Скандал после гомофобских шуток

Не обошлось без акций протеста после неудачных шуток "Вечернего квартала". В их новогоднем выпуске, который вышел на канале «1+1» в прямом эфире 31 декабря, показали спектакль "Буратино", где главный герой признается что он — Буратина.

Сценка в итоге вызвала гнев защитников прав секс-меньшинств, дискуссии также разгорелись и в социальных сетях — пользователи отмечали, что Владимир Зеленский с "квартальцами" давно "пробили дно" и шутят "ниже пояса". Юмористы после скандала извинились за откровенные шутки, отметили, что не имели целью кого-либо обидеть, и поспешили удалить видео с телеканала на YouTube. Однако извинения ситуацию не спасли и ЛГБТ-активисты решили пикетировать офис «1+1» с требованием публичных извинений от "Квартала", телеканала и цензуры подобного контента. Также участники акции сообщили, что договорились с представителями пиар-менеджмента квартала о встрече, но они перестали выходить на связь.

"Их извинения на фейсбуке нам недостаточно, пусть спустятся к нам", — отметила правозащитница София Лапина.

Протесты на Закарпатье

В первых числах января в Виноградовском районе Закарпатской области жители села Сасово перекрыли дорогу, требуя ее отремонтировать. Около 250 человек перекрыли аварийный участок дороги, по которой, как они отметили, ездить невозможно.

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"Ужасное состояние дорог села Сасово Виноградовского заставило местных выйти на мирное собрание и пригласить представителей власти и дорожников самым проехаться по этим отрезкам дороги", — сообщали требования митингующих местные СМИ.

Фото Mmukachevo.net Жители Виноградовского района Закарпатья перекрыли дорогу и требуют отремонтировать трассу

К митингующим в итоге приехал председатель Виноградовской райгосадминистрации Михаил. Местные жители потребовали от него сделать хотя бы качественный ямочный ремонт, ведь иногда переехать глубокие ямы почти невозможно.

В результате после массовой акции протеста в Сасово все-таки начался ремонт дороги.

Газовый бунт

Жители села Рассошенцы в Полтавской области в первые посленовогодние праздничные дни остались без газа. Так, НАК «Нафтогаз» отключил подачу газа за долги в 2,5 млн грн. В результате без тепла остались 36 домов, детсад «Звездочка», медицинская амбулатория, территориальный центр здоровья. СМИ же сообщали, что люди платят исправно, а задолженность образовалась из-за того, что государство задерживает платежи по субсидиям.

В результате жители села пришли на коммунальное предприятие, подающее тепло, сорвали пломбы с газовой трубы и возобновили подачу тепла без согласия «Полтавагаза» и «Нафтогаза». Руководитель КП Александр Роман сообщил, что в настоящее время котельные работают, но в любой момент может приехать служба «Полтавагаза» и снова перекрыть подачу голубого топлива.

По его словам, «Нафтогаз» дает поручения, а отключает региональное отделение — «Полтавагаз». Пока там думают, что делать с сельскими бунтовщиками. Политэксперт Елена Дьяченко, впрочем, не исключила в данном контекст в ближайшее время погромов отделений «Нафтогаза» по всей стране.

По данным материалов открытых источников интернет