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    Аналитика и комментарии

    Дьяченко: газовый бунт на Полтавщине, а скоро – по всей стране

    (обновлено: )1081271
    У нынешних представителей власти нет государственного мышления, а происходящее воспринимается как пиратство: "воруем и убегаем, мы здесь проездом", уверена политэксперт Елена Дьяченко.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    4 января селу Розсошенцы на Полтавщине за долги в 2,5 миллиона гривен НАК "Нафтогаз" отключил подачу газа. В результате без тепла остались 36 домов, детский сад "Звездочка", медицинская амбулатория, территориальный центр здоровья.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook
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    Но жители Розсошенцев не стали обращаться к власти в письменном виде, а просто пришли на коммунальное предприятие, подающее тепло, сорвали пломбы с газовой трубы и возобновили подачу газа – не спросив согласия "Полтавагаза" и НАК. Об этом сообщил руководитель предприятия Александр Роман, предупредив, что в настоящее время котельные работают, но в любой момент может приехать служба "Полтавагаз" и снова перекрыть подачу газа.

    Подробнее о ситуации на своей странице в Facebook написала политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    Шахтер. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda
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    "Скоро по всей стране. Селу Розсошенцы на Полтавщине за долги в 2,5 млн грн Нефтегаз отключил подачу газа. без тепла остались 36 домов, детсад, амбулатория, медцентр и что-то еще. Жители села на днях пришли на коммунальное предприятие, подающее тепло, сорвали пломбы с газовой трубы и возобновили подачу тепла. Не спросив согласия "Полтавагаза" и НАКа", – отметила Дьяченко.

    Масштабы возможной катастрофы по всей стране очевидны для всех, продолжает эксперт, кроме "европейских реформаторских начальствующих страусов, не желающих их видеть – текущая власть до 2014 года работала преимущественно в обслуге, опыта управления хоть чем-либо у них ноль, о государственном мышлении речи нет вообще, а неожиданное накатившее бюджетное бабло воспринимают как пираты или мародеры: не до рефлексий по таким мелочам, тырим и сваливаем, мы здесь проездом".

    Скриншот с сайта Facebook

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