Самосуд. Жители села под Полтавой самовольно сорвали пломбу с газовой трубы

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Жители села Розсошенцы Полтавской области самовольно сорвали пломбу с трубы, которая подает газ к котельной теплового коммунального предприятия.

"Подача газа на объекты КП "ЖКК Розсошенцы" восстановлена. Как рассказал руководитель предприятия Александр Роман, люди пришли и сорвали пломбы с газовой трубы, ведущей к предприятию. Со вчерашнего вечера подается тепло в дома жителей. В настоящее время котельные работают, но в любой момент может приехать служба "Полтавагаз" и снова перекрыть подачу топлива. По словам Александра Романа, "Нафтогаз" дает поручения, а отключает "Полтавагаз". Разрешения на включение газа в предприятия от "Полтавагаза" не было", — рассказывает подробности конфликта "Полтавщина".

Из-за долга в 2,5 млн гривен перед НАК "Нафтогаз Украины" была перекрыта подача газа на КП "Жилищно-коммунальный комбинат" — предприятие, которое занимается централизованным теплоснабжением в селе Россошенцы. Без тепла остались 36 домов, детский сад, медицинская амбулатория, территориальный центр здоровья.

Ранее сообщалось, что транзит газа через территорию Украины вырос в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 13,7%, до 93,5 миллиарда кубометров – рекордного уровня за последние восемь лет.