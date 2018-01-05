наверх
05.01.201815:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Самосуд. Жители села под Полтавой самовольно сорвали пломбу с газовой трубы

    (обновлено: )43070
    Жители села Розсошенцы Полтавской области остались без газа из-за долга в 2,5 млн гривен перед НАК "Нафтогаз Украины".
    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Жители села Розсошенцы Полтавской области самовольно сорвали пломбу с трубы, которая подает газ к котельной теплового коммунального предприятия.

    Украина планировала взорвать российский газопровод - замминистра. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
    Украина планировала взорвать российский газопровод - замминистра

    "Подача газа на объекты КП "ЖКК Розсошенцы" восстановлена. Как рассказал руководитель предприятия Александр Роман, люди пришли и сорвали пломбы с газовой трубы, ведущей к предприятию. Со вчерашнего вечера подается тепло в дома жителей. В настоящее время котельные работают, но в любой момент может приехать служба "Полтавагаз" и снова перекрыть подачу топлива. По словам Александра Романа, "Нафтогаз" дает поручения, а отключает "Полтавагаз". Разрешения на включение газа в предприятия от "Полтавагаза" не было", — рассказывает подробности конфликта "Полтавщина".

    Из-за долга в 2,5 млн гривен перед НАК "Нафтогаз Украины" была перекрыта подача газа на КП "Жилищно-коммунальный комбинат" — предприятие, которое занимается централизованным теплоснабжением в селе Россошенцы. Без тепла остались 36 домов, детский сад, медицинская амбулатория, территориальный центр здоровья.

    Ранее сообщалось, что транзит газа через территорию Украины вырос в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 13,7%, до 93,5 миллиарда кубометров – рекордного уровня за последние восемь лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?