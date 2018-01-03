В Закарпатье жители перекрыли оживленную дорогу, требуя ее отремонтировать

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Виноградовском районе Закарпатской области жители села Сасово перекрыли дорогу, требуя ее отремонтировать.

Около 250 человек перекрыли аварийный участок дороги. По их словам, ездить здесь невозможно.

"Ужасное состояние дорог села Сасово Виноградовского заставило местных выйти на мирное собрание и пригласить представителей власти и дорожников самым проехаться по этим отрезкам дороги", — передает требования митингующих Mukachevo.net.

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На месте акции протеста работает полиция, а на подъездах образовались заторы. К митингующим приехал председатель Виноградовской райгосадминистрации Михаил Русанюк.

Фото Mukachevo.net В Виноградовском районе (Закарпатская область) жители перекрыли дорогу, требуя ее отремонтировать

Местные жители требуют от него сделать хотя бы качественный ямочный ремонт, ведь иногда переехать глубокие ямы почти невозможно.

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Напомним, в конце декабря 2017 года в Николаеве работники госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" (бывший завод им. 61 коммунара) перекрыли дорогу и потребовали выплатить долги по зарплате.