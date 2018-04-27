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    Минюст подтвердил регистрацию в Украине партии "Слуга народа"

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (191)

    (обновлено: )6101
    По словам первого заместителя министра Юстиции Наталии Бенацкой, за год еще может появиться "много интересных политических проектов", так как около 40% избирателей еще не определились с кандидатами.
    Кадр из фильма Слуга народа в Владимиром Зеленским в главной роли
    Стоп-кадр

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Украине зарегистрировали политическую партию "Слуга народа", подтвердила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая (Севастьянова).

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Порошенко на ТВ, а значит, президентская гонка началась

    "Партий много, у нас в стране их больше ста, поэтому не понятно, какие из них будут, а какие не будут принимать участие в выборах, но действительно, та партия, о которой вы говорите, была зарегистрирована", — сказала замминистра в эфире "5 канала", отвечая на вопрос о партии под названием "Слуга народа"

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    Бернацкая спрогнозировала, что за год еще может появиться "много интересных политических проектов", ведь еще 40% избирателей не определились с кандидатами.

    Как известно, юмористический сериал "Слуга народа" был создан "Студией Квартал-95", возглавляемой комиком Владимиром Зеленским, и транслировался на телеканале "1+1" в 2016-2017.

    Отметим, согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором, за партию "ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 16%, за партию экс-главы Минобороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и "Оппозиционный блок" — по 10%, за партию шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа" — 9%.

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