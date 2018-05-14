Тренд дня, навстречу выборам-2019: "Старый спектакль с теми же лицами"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Менее чем через год в Украине состоятся президентские выборы, а политики уже активно включаются в предвыборную борьбу. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если бы президентские выборы прошли в Украине в середине апреля, то из всех опрошенных респондентов 8% отдали бы голоса за Юлию Тимошенко, 6,3% — за Анатолия Гриценко, 6,1% — за Олега Ляшко. Петр Порошенко — четвертый в этом рейтинге. За ним следуют шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук. При этом эксперты считают, что Порошенко из-за его низких рейтингов списывать со счетов пока рано или выдвигают версии и досрочных выборах.

Экономический эксперт Александр Гончаров отметил, что в бизнес-кругах на сегодняшний день уже начали обсуждать главную интригу президентских выборов, а именно — кто выйдет во второй тур.

"Конечно, все мы понимаем, что политики ничего не изменили к лучшему, только усложнили жизнь предпринимателям. Поэтому азартно гадаем, кто будет перетасовывать старую колоду нардепов и министров? Будет ли Он (Она) "заточен" на конфликт? Будет ли Ему (Ей) необходимо поддержание ситуации напряжения, чтобы укреплять и подтверждать свою власть? Ведь если бизнес перестанет бояться, то перестанет и доверять", — считает Гончаров.

Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, сейчас среди избирателей нет идеи большинства, так как расколоты и предприниматели, и рядовые граждане острыми противоположностями.

"Даже в нашем киевском узком кругу коллег по бизнесу слишком противоречивые интересы. Да, собственно, наша нация и никогда не была монолитной, и сейчас "элита" живет своей наглухо закрытой роскошной жизнью, а подавляющее большинство бедного и слабообразованного населения – своей очень скромной и нехитрой. Да, были попытки на майданах найти общие интересы, было на короткое время легкое ощущение единства, но в итоге получили всем известное разбитое корыто", — уточнил эксперт.

Согласно его прогнозу, действующая власть будет ускорять события.

"Дискуссии и диалоги ужмут и максимально ограничат. Ну, и для бизнесменов предельно конкретизируется ответ на вопрос, а деньги-то кому отдавать? Многие предприниматели хотели бы разыграть карту украинского Макрона, но уже вряд ли успеют найти такое лицо жесткого и умного капитализма. Поэтому нас ждет прежний спектакль с теми же лицами, и даже с не обновленной драматургией; разорвать связь с прошлым "артисты" не могут по определению. А значит, пока некому будет сделать хороший конец в этой истории. Увы", — подытожил Гончаров.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что за последние четыре года в стране патриотизм, язык и религия превратились в полнейший фарс, а власти воруют миллиарды и грабят страну.

"Порошенко умудрился испоганить все в стране. Превратить в полный фарс патриотизм, язык, религию. Сделать все, чтобы началась реальная война — и воровать на этом миллиарды. Ограбить всю страну тарифами, ценами, курсом доллара. Мне сложно представить, как надо себя не уважать украинцу, чтобы в 2019-м пойти на выборы и проголосовать за Порошенко", — выразил мнение Корнейчук на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко в свою очередь уверен, что Украина последние 27 лет является патерналистской страной и в ближайшем будущем это не изменится.

"Посмотрим правде глаза — 27 лет Украина является патерналистской страной.

Патернализм тщательно лелеется и оберегается всеми ведущими политиками ибо именно его использование позволяет приходить к власти и решать свои задачи. Изменится ли ситуация радикально в ближайшее время — нет, радикально не изменится. Конечно, часть населения, стремящаяся быть самостоятельной и независимой от государства будет расти и это здорово", — прокомментировал Кучеренко.

Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, в условиях весьма бездарного управления и полной монополизации политической и экономической среды, часть патерналистски настроенных граждан, не готовых жить без поддержки государства, будет весьма и весьма значительна.

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"Естественно, она будет иметь решающее электоральное значение. Вот такой вот парадокс получается — как ни крути. К чему я веду?! 27 лет патернализм обеспечивали "папы". Обеспечивали, надо сказать, <…>. У последнего ПАПы тоже ничего не получилось. Придётся нам, похоже, пожить какое-то время при патернализме с мамой. А там, бог даст — вырастем, возмужаем, окрепнем и поживем отдельно", — резюмировал Кучеренко.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Николайобратил внимание на то, что несмотря на крайне политизированное в стране общество, люди элементарно не знают, кто управляет их городами. В этом контексте он привел пример Киева, где большинство жителей города не знают фамилии ни одного из заместителей мэра.

"Как выяснилось, около 85% киевлян не могут назвать даже одного заместителя главы КГГА Виталия Кличко! Этот шокирующий факт всплыл по результатам социологического опроса компании Active Group. Вроде бы, украинское общество насквозь политизировано, но как выяснилось, подавляющее большинство жителей столицы даже не знают, кто управляет их городом", — акцентировал эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Диссидент, правозащитник Семеннапомнил, что в Украине многие люди живут в ограниченном пространстве слепого доверия лидерам.

"Самостоятельность мышления – редкий дар, ниспосланный Всевышним лишь некоторым из нас. Многие из нас сегодня противятся угасанию прежних, советских мифов совсем не по причине низкого уровня образования и собственного упрямства. В условиях, когда новая, еще не устоявшаяся украинская мифология пытается внушить человеку прежние по структуре жесткие трактовки прошлого, человек ищет защиты в прошлом. Задача ученого-обществоведа состоит в том, чтобы превращать предчувствия в вопросы, а догмы – в проблемы", — пояснил Глузман.

По его словам, можно лишь тогда доверять истории, лишь тогда заимствовать у нее мерки для собственного поведения, когда не пытаешься отрицать ее поражений и искать оправдание ее катастрофам.

Скриншот с сайта Facebook

"Доверять истории необходимо, а доверять идеологии опасно", — отметил правозащитник.