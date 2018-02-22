Зеленский играет роль полезного идиота, подыгрывая россиянам - Чекалкин

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Продюсер, шоумен и лидер "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский своим творчеством иногда подыгрывает россиянам в их негативном отношении к украинцам, заявил теле,- и радиоведущий Дмитрий Чекалкин.

Говоря о скандальной запрет сериала "Сваты", продюсером которого является Зеленский, он отметил, что в фильме герой украинец показан в негативном свете по сравнению с русским.

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"Когда начался этот конфликт, я просто зашел в Википедию и посмотрел, что пишут российские авторы об этом фильме: какова его основная идея, фабула, в чем конфликт. Вот цивилизованный сват, образованный, который несет светоч "русского мира", Ковалев и быдловатый, туповатый, хамоватый украинец Будько", — рассказал Чекалкин в интервью изданию "Апостроф".

Чекалкин считает, что ошибкой Зеленского было выносить в публичную плоскость заявления о притеснениях в Украине: "Это была ошибка, конечно".

Шоумен не видит проблемы в том, что Зеленский зарегистрировал свою партию, однако его волнует то, как его коллега представляет Украину за рубежом.

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"В принципе, это не противозаконно и ничего в этом страшного нет. Обидно просто, что он тоже в определенной степени играет роль полезного идиота, подыгрывает российским настроениям, когда для "ватной" публики в Юрмале представляет Украину как проститутку и героиню порнофильмов. Понятно, что ты можешь позволить себе на каком-то из стендапов в ночном клубе в Киеве подобное выразить…" — добавил Чекалкин.

В конце прошлого года сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Киноквартал" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки романтической комедии "Он и она", режиссером которой выступает руководитель компании "Студия Квартал-95", Владимир Зеленский.