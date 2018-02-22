наверх
22.02.201803:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Культура

    Зеленский играет роль полезного идиота, подыгрывая россиянам - Чекалкин

    Тема:

    СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского (43)

    (обновлено: )33810
    Известного шоумена Дмитрия Чекалкина признался, что его волнует то, как его коллега - Владимир Зеленский - представляет Украину за рубежом.
    1 / 2
    Шоумен Дмитрий Чекалкин
    Facebook Дмитрия Чекалкина

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Продюсер, шоумен и лидер "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский своим творчеством иногда подыгрывает россиянам в их негативном отношении к украинцам, заявил теле,- и радиоведущий Дмитрий Чекалкин.

    Владимир Зеленский
    УНИАН
    Волошин: те, кто травит Зеленского - братья ватников

    Говоря о скандальной запрет сериала "Сваты", продюсером которого является Зеленский, он отметил, что в фильме герой украинец показан в негативном свете по сравнению с русским.

    Читайте также: Второй срок Порошенко: в Украине никто ничего не решит

    "Когда начался этот конфликт, я просто зашел в Википедию и посмотрел, что пишут российские авторы об этом фильме: какова его основная идея, фабула, в чем конфликт. Вот цивилизованный сват, образованный, который несет светоч "русского мира", Ковалев и быдловатый, туповатый, хамоватый украинец Будько", — рассказал Чекалкин в интервью изданию "Апостроф".

    Чекалкин считает, что ошибкой Зеленского было выносить в публичную плоскость заявления о притеснениях в Украине: "Это была ошибка, конечно".

    Шоумен не видит проблемы в том, что Зеленский зарегистрировал свою партию, однако его волнует то, как его коллега представляет Украину за рубежом.

    Читайте также: Зеленский поставил крест на сериале "Сваты"

    "В принципе, это не противозаконно и ничего в этом страшного нет. Обидно просто, что он тоже в определенной степени играет роль полезного идиота, подыгрывает российским настроениям, когда для "ватной" публики в Юрмале представляет Украину как проститутку и героиню порнофильмов. Понятно, что ты можешь позволить себе на каком-то из стендапов в ночном клубе в Киеве подобное выразить…" — добавил Чекалкин. 

    В конце прошлого года сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Киноквартал" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки романтической комедии "Он и она", режиссером которой выступает руководитель компании "Студия Квартал-95", Владимир Зеленский.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины