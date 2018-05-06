О социологии. Иногда цифры - это просто цифры

Василий Стоякин, обозреватель

Публикация последних социологических данных вызвала некоторый даже переполох в экспертной среде. Неожиданный список проблем страны и еще более неожиданные президентские рейтинги заставили говорить даже о манипуляциях.

Думаю, нет. Скорее всего, социологи сработали качественно. Надо просто критично относиться к цифрам, учитывая влияния множество факторов — "неслыханной свободы слова", действия "спирали умолчания" (так называется стремление людей скрывать свои взгляды и намерения, которые, как они полагают, не совпадают с мейнстримом), неконкретности некоторых вопросов и ответов, в конце концов — отдаленности сроков президентских выборов.

Общие моменты

Если брать исследование группы "Рейтинг" (мне нравится подход этой команды к публикации своих результатов), то результаты производят впечатление правдоподобности.

Вот, например, типичный вопрос относительно того, в правильном ли направлении движется страна. Результат трагический — только 14% считают направление правильным, а 75% — неправильным. Можно, конечно, усомниться, но, социологи дают динамику ответов на протяжении 7-ми последних лет. И мы видим, что, в основном, так было всегда с двумя всплесками оптимизма: в 2014 году — на волне революционных настроений, и в 2017 — в связи с получением безвиза (обычно общество реагирует на событие с лагом в два месяца, но безвиз — это процесс: помимо самого по себе майского решения была еще информационная волна в связи с использованием полученного, и потому пик был зафиксирован не в июле, а аж в ноябре). Все разумно и логично.

Вполне естественным выглядит и то, что подавляющее большинство людей хочет решительных перемен (69%). Совершенно естественно, что возвращаться назад никто особенно не хочет — для одних это означает признать, что они зря скакали, а для других — повторить историю (власть Януковича окончилась Майданом и уже всем понятно, что это «жжж» неспроста). Нынешняя же ситуация столь безотрадна, что оставаться в ней желающих крайне мало.

А вот о направлении радикальных изменений судить довольно трудно, хотя можно ожидать, что расхождения курсов довольно существенны.

Также естественно выглядит и то, что 70% опрошенных желают больше порядка, пусть даже и за счет сокращения демократических свобод. Собственно, этим путем мы и идем на протяжении последних лет.

Запрос на новые лица

Социологи задали вопрос, из каких партий люди будут выбирать — из парламентских или новых, и получили предсказуемый ответ, что таки из новых. Опять же, приведена динамика — в 2012 году, когда мы тоже думали, что запрос большой (и уже существующие партии, вроде КПУ, старались подать себя в новом свете), результат был целых 20%. Но сейчас-то — 46!

Тут очевидно, что искусственно слепленный в 2014 году "политический спектр" нежизнеспособен. Но, опять же, не факт, что люди найдут за пределами парламента политические силы, которые им подходят. Более того — демократическая система, она вообще не про поиск наиболее подходящей силы, а про поиск наименее неподходящей.

Кстати, из 8-ми партий, которые, по данным исследования, имеют шансы преодолеть барьер, только одна ("Слуга народа" Зеленского — партия виртуальная, но с самой настоящей регистрацией) не представлена в парламенте, а две ("Гражданская позиция" Гриценко и "За жизнь" Рабиновича) представлены одним депутатом. Это примерно намекает нам, что никакого нашествия новых лиц в новый состав парламента не ожидается.

Ожидания от президента

Этот пункт вызвал оживленное комментирование. Действительно, первые пять позиций производят впечатление отсутствия связи между деятельностью властей и пожеланий народа: прекращение боевых действий на востоке Украины (67%), усиление борьбы с коррупцией (57%), возрождении промышленности (38%), повышение качества медицины (22%), повышение социальных стандартов (21%).

По первому пункту действующему президенту обычно припоминают, что он "президент мира" и обещал быстро окончить АТО. Но к президенту нет претензий — он, действительно, за мир, но не любой ценой, а на своих условиях. Мир, вполне естественно, воспринимается им, и многими гражданами, как результат победы, а не как результат капитуляции. После военных успехов 2014 года (а эта кампания именно успешна — достаточно сравнить границы, в которых проводился референдум и нынешнюю территорию «народных республик») можно было ожидать, что, в конечном итоге, мир будет достигнут на украинских условиях. Собственно, минские соглашения именно это и предполагали, но продолжается торг за дополнительные гарантии (собственно, ввод миротворцев — это как раз дополнительная гарантия против того, чтобы Россия не попыталась переиграть реализацию Минска).

В общем, за мирное решение конфликта выступают все — и те, кто готов дать Донбассу самостоятельность, и те, кто готов дойти до Москвы, лишь бы ее не давать.

Усиление борьбы с коррупцией — это в чистом виде результат пропаганды. Конечно, люди хотели бы, чтобы наверху меньше воровали, но он, на самом деле, не против коррупции. Опыт показывает, что украинцам довольно сложно социализироваться в той же России или Европе, где коррупции вообще примерно столько же, сколько у нас, но на микроуровне большинство проблем либо решается некоррупционным путем (что долго), либо не решается в принципе (цена вопроса слишком высока по сравнению с его значимостью).

Возрождением промышленности власть не занимается в принципе — она занята "макроэкономической стабилизацией" и мечтает об "аграрной сверхдержаве" и "гиперлупе" (что бы это ни значило).

Медициной правительство тоже занимается, хотя лучше бы оно этого не делало. Так или иначе, данные не позволяют определить направление, в котором бы медицина должна была улучшаться.

Социальные стандарты правительство потихоньку повышает. Вот, например, удвоило минимальную зарплату. Люди, конечно, хотели бы большего…

В общем, если присмотреться, то из всего этого более или менее определенной ориентацией выглядит запрос на возрождение промышленности, но этот электорат расползется между «Возрождением» (программа "собственного пути"), "Оппоблоком" (реиндустриализация) и даже "Радикальной партией", у которой тоже есть своя программа (хотя в это и трудно поверить).

Президентские рейтинги

Первое, что напрягло аналитиков, так это 17% не намеревающихся принимать участие в выборах и 19% неопределившихся. В сумме — 36%! Появились комментарии, что число неопределившихся чрезвычайно большое. Ей-богу, не знаю, что людей так напрягло. Опыт показывает, что подавляющее большинство неопределившихся на выборы вообще не ходит, а сама по себе сумма за пределы традиционных тенденций не выбивается: в первом туре выборов 2010 года не участвовали 33% избирателей, а в президентских выборах 2014 года и вовсе — 40% без малого. О кризисе можно было бы говорить в случае, если количество неопределившихся и не желающих голосовать составляло бы более 50%.

Теперь относительно рейтингов.

Петр Порошенко оказался на четвертом месте с 5,5% (9,3% от определившихся). Для него это, конечно, основание нервничать (хоть он и говорит, что не думает о рейтингах). Но все не так плохо.

Во-первых, реальный рейтинг Порошенко выше, потому что "спираль умолчания" работает сейчас против него. Он действительно очень непопулярен и многие люди, которые могут за него проголосовать, сейчас не спешат в этом признаваться. Думаю, он может рассчитывать минимум на вдвое большее число голосов (порядка 10-15% избирателей у нас всегда голосуют за власть, а у Порошенко есть и собственные симпатики).

Во-вторых, мы помним, что примерно такие же рейтинги на исходе первого срока имели его предшественники в деле «шоковой терапии», что не помешало им выйти на второй срок.

Разумеется, и у Ельцина в 1996 году, и у Кучмы в 1999 были значительно лучшие стартовые условия — олигархический консенсус внутри страны и консенсус внешних игроков. Относительно Порошенко этого сказать нельзя — олигархи (правда — изрядно общипанные) имеют к нему претензии, равно как и внешние игроки. Тем не менее, его положение лучше, чем у других кандидатов в президенты.

Много внимания привлекли высокие рейтинги Святослава Вакарчука (5-е место; 6/9,2% голосов) и Владимира Зеленского (7-е место; 5,8/8,3% голосов). Странно, что не нашлось место кролику Роджеру или Дональду Даку — у них тоже были бы какие-то проценты.

В действительности их рейтинги — только отражение высокого уровня известности. Реализовать известность в качестве актера в электоральной сфере — задача довольно сложная. Особенно в условиях, когда никакой мотивации участвовать в выборах у актера нет. Одно дело, проводить кампанию без кандидата, когда кандидат — непубличное, но заинтересованное лицо. Совсем другое — проводить кампанию с кандидатом, который просто не хочет победить.

В общем, рейтинги актеров сильно завышены. Ближе к выборам, когда люди будут отвечать не на вопрос "за кого вы проголосовали бы", а "за кого вы будете голосовать" (не считайте избирателей идиотами — они отлично понимают разницу между этими формулировками) ситуация поменяется.

Также завышен и рейтинг Анатолия Гриценко (2-е место; 6,6/8.9%). Гриценко выглядит действительно привлекательно, как уникально честный, для украинской власти, человек. Но реализовать свой имидж он, увы, пока может только в виде "первого непроходного". Кажется, с точки зрения избирателей, он слишком честен, чтобы иметь шансы прийти к власти. Впрочем, скорее проблемы тут другого плана.

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Вывод

Представленная социология пока что не демонстрирует нам ничего особенного. Базовые установки электората логичны и предсказуемы, никаких свидетельств предстоящего взрыва тоже нет. Скорее есть готовность согласиться на любую власть, готовую продемонстрировать некоторую авторитарность.

Безусловно, основными кандидатами на пост президента являются Тимошенко и Порошенко, но из данных исследования рано делать выводы относительно шансов на победу. Скорее всего, она будет определяться не электорально.