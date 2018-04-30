Социология военного времени. Нужен ли Киеву Донбасс?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Что реально сделала Украина для того, чтобы приблизить возвращение утраченных территорий Донбасса? Кроме бряцания оружием — ничего. Но даже в украинской "партии войны" многие прекрасно понимают, что военным путем вернуть Донбасс не удастся. При этом Минские соглашения по-прежнему не выполняются.

С кем война

Народ и вовсе давно устал от войны, и эту усталость фиксируют социологи. Если же говорить о Донбассе, то по обе стороны от линии разграничения люди более всего опасаются возобновления боевых действий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut в декабре 2017 года. Представители агентства утверждают, что опрос проводился и на неподконтрольной территории Донецкой области, где опросили 600 респондентов (на подконтрольной — 705).

Выяснилось, что большинство (81%) жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса боятся возобновления активных боевых действий (на подконтрольной территории это тоже главный страх — 60%).

При этом на неподконтрольных территориях выросло количество тех, кто считает, что в Донбассе идет гражданская война — такой ответ дали более половины (55%) опрошенных, тогда как в 2016 году таких было 44%. А вот количество тех, кто считает, что это война с Россией, сократилось с 14% до 8%. На подконтрольной территории, напротив, количество респондентов, считающих конфликт "войной с Россией" увеличилось до 31% (в 2016 году так считали 24%).

"Таким образом, на подконтрольной части Донецкой области лишь треть жителей считают что идет война Украины с Россией", — с сожалением отмечают авторы аналитического отчета по результатам исследования.

Мир или война (и с кем)?

Помнится, Петр Порошенко во время президентской кампании обещал закончить АТО за считанные дни и часы, презентовал себя как "президента мира". Собственно, потому и занял кресло на Банковой. Но АТО завершается только сейчас, четыре года спустя. И только лишь для того, чтобы превратиться в ООС — операцию Объединенных сил…

Командующий операцией Сергей Наев заявил, что зоной проведения Операции объединенных сил по защите суверенитета Украины, которая придет на смену Антитеррористической операции, станет вся территория Донецкой и Луганской областей, а не отдельные населенные пункты, как предусматривал режим АТО.

Ранее некоторые горячие головы в Киеве не раз призывали закончить конфликт военным путем. Но эти призывы явно не будут поддержаны жителями востока Украины. По результатам упомянутого исследования, среди вероятных сценариев разрешения конфликта в Донбассе жители подконтрольной территории более всего поддерживают вариант предоставления непризнанным ДНР и ЛНР особого статуса в составе Украины — так считают 33% опрошенных (за военный способ решения проблемы — 17%).

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На неподконтрольной части Донбасса за предоставление особого статуса в составе Украины высказались 43% опрошенных. Столько же (43%) поддерживают предоставление этим территориям независимости, отмечают социологи.

Выявлена еще одна тенденция: по обе стороны от линии разграничения возросло количество тех, кто поддерживает идею экономического и политического союза с Россией. На подконтрольной территории так ответили 29% респондентов (в 2006 году — 22%), на неподконтрольной — 60% (в 2016 году — 48%).

Планы — на бумаге

Вряд ли смена формата операции в Донбассе может рассматриваться как шаг к миру и к возвращению территорий и людей мирным путем. Для этого нужны другие планы — восстановления экономики, повышения уровня жизни… Но если и есть подобные планы по Донбассу, то они пока — только на бумаге, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Принята программа правительства по восстановлению Донбасса. Интересная программа, правильная, но вот денег, по моей информации, эта программа пока так и не получила", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, основную часть средств на программу должны выделить западные партнеры Киева, но они этого делать не спешат.

"Вот если запустим программу по восстановлению инфраструктуры, хотя бы на контролируемой части Донбасса, тогда мы сможем о чем-то говорить. Пока говорить не о чем… Более того, недавно принятый закон, который называют законом о реинтеграции Донбасса, он, по моему мнению, еще больше отдаляет Украину — политически, юридически — от неконтролируемых территорий. И это все понимают", — отметил политолог.

Он добавил, что главным условием является достижение мира, выполнение Минских соглашений — но при нынешней власти в Украине это невозможно.

"Люди устали от конфликта"

Выявленный социологами рост количества жителей Донбасса, поддерживающих идею союза с Россией (причем рост наблюдается как на неподконтрольных, так и на подконтрольных Киеву территориях, имеет достаточно простое объяснение, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Люди устали от конфликта, - сказал он. — И на фоне политической и военной нестабильности в Украине, на фоне экономического кризиса, часть украинцев рассматривают сегодня Россию как определенный центр стабильности, как возможность обеспечения более высокого уровня жизни".

По словам эксперта, в этом нет ничего странного: "люди на Западной Украине точно так же рассматривают Европейский союз, потому что он к ним ближе, на северной Украине в такой роли рассматривают Беларусь…". Ну а восток Украины традиционно тяготеет к России.

Странного ничего нет, но в этом явлении есть скрытая угроза: в случае дальнейшего ослабления украинского государства, усиления кризисных процессов — "вот это тяготение к более стабильным соседям в украинских регионах будет только усиливаться".

Напомним, весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.