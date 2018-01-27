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    С ребенком через границу. Пограничники задержали группу нелегалов из Армении

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    В погранслужбе сообщили, что нелегальные мигранты не имели при себе никаких документов, однако представились гражданами Армении.
    Украинский пограничник проверяет документы
    УНИАН

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Пограничники задержали вблизи границы группу нелегальных мигрантов с ребенком из Армении, сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    dpsu.gov.ua
    Нелегалы из Армении

    "Двое мужчин и женщина вместе с маленьким ребенком двигались окраиной населенного пункта Гута (Закарпатская область). Совместная межведомственная группа пограничников и полицейских остановила правонарушителей неподалеку от линии границы. "Путешественники" не имели при себе никаких документов, однако представились гражданами Армении", — говорится в сообщении. Указывается, что мигрантов задержали накануне.

    По данным пограничников, задержанные намеривались незаконно пересечь украинско-словацкую границу с помощью проводника. Иностранцев задержали, после установления их личностей им грозит административная ответственность.

    Напомним, что ранее в Киеве в ходе проведения совместной операции "Мигрант" сотрудниками Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы выявлены 29 нелегальных мигрантов.

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