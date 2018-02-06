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    Каннибализм в Венесуэле. Юношу убили за два доллара и съели

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    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (81)

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    После ссоры с молодым соседом относительно двое мужчин нанесли удар соседу по голове трубой, разделали и частично съели. Костные останки они закопали в яме.
    Полиция Венесуэлы. Архивное фото
    REUTERS Marco Bello

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Ссора между соседями закончилась трагически в венесуэльском штате Карабобо, где отец и сын после ссоры убили 17-летнего соседа из-за долга в 500 тысяч боливаров (чуть более двух долларов по курсу "черного рынка"), а потом частично съели убитого.

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    Как сообщает портал Excelsior, трагедия произошла в городе Валенсия. После ссоры относительно денег мужчины нанесли удар соседу по голове трубой, разделали и частично съели. Костные останки они закопали в яме.

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    "Мы знаем, что они спорили из-за 500 тысяч боливаров, но не знаем, кто кому был должен", – заявили родственники погибшего изданию Notitarde.

    Сейчас виновные в убийстве и каннибализме задержаны, они уже показали полиции место захоронения останков.

    Напомним, ранее Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о понижении долгосрочного рейтинга Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" ("RD").

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