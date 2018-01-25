Мадуро сделал официальное заявление о выборах президента Венесуэлы

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально дал согласие выдвигаться на новый президентский срок.

"Я говорю вам, братья и сестры, что соглашаюсь быть кандидатом в президенты на период 2019-2025 годов и клянусь перед вами, что буду кандидатом от венесуэльского рабочего класса", — сказал Мадуро на встрече с работниками транспортного сектора страны. Выступление транслировалось в социальных сетях.

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В минувший вторник Мадуро заявил о своей готовности снова выставить кандидатуру на предстоящих выборах в южноамериканской стране, если так считают представители правящей Единой социалистической партии, их союзники и молодежь. При этом он сообщил, что кандидат от действующей власти на пост президента страны на предстоящих выборах будет определен 4 февраля на "Великом конгрессе Родины".

Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента в срок до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Теперь эта инициатива должна поступить в Национальный избирательный совет, организующий выборы в стране.

Мадуро, занимавший пост вице-президента в правительстве Уго Чавеса, вступил в должность главы государства в марте 2013 года после его смерти. В апреле того же года Мадуро победил на президентских выборах, опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса.

Напомним, ранее Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о понижении долгосрочного рейтинга Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" ("RD").