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    Подозреваемый в сотнях изнасилований подростков задержан в Венесуэле

    (обновлено: )238
    По данным правоохранительных органов, 37-летний подозреваемый не просто насиловал своих жертв – в основном мальчиков и подростков, – но и продавал видеозаписи своих преступлений. Насилия он совершал на территории Колумбии.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Гражданин Колумбии, которого подозревают в совершении сотен изнасилований, задержан в Венесуэле, сообщает портал Noticias24.

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    По данным правоохранительных органов, 37-летний подозреваемый не просто насиловал своих жертв – в основном мальчиков и подростков, – но и продавал видеозаписи своих преступлений. Насилия он совершал на территории Колумбии.

    Сейчас предполагаемый насильник содержится в одной из тюрем Каракаса, и Колумбия уже потребовала его экстрадиции.

    Задержанный предполагаемый насильник в 2008 году уже проходил по делу об изнасиловании несовершеннолетней, однако был выпущен из тюрьмы в тот же год. По данным следствия, он искал своих жертв в салонах видеоигр и в торговых центрах колумбийского города Барранкилья. Полиция Колумбии вела его поиск минимум пять лет.

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 25-летнего иностранца, который изнасиловал 32-летнюю женщину в подъезде многоэтажки на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

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