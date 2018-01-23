Подозреваемый в сотнях изнасилований подростков задержан в Венесуэле

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Гражданин Колумбии, которого подозревают в совершении сотен изнасилований, задержан в Венесуэле, сообщает портал Noticias24.

По данным правоохранительных органов, 37-летний подозреваемый не просто насиловал своих жертв – в основном мальчиков и подростков, – но и продавал видеозаписи своих преступлений. Насилия он совершал на территории Колумбии.

Сейчас предполагаемый насильник содержится в одной из тюрем Каракаса, и Колумбия уже потребовала его экстрадиции.

Задержанный предполагаемый насильник в 2008 году уже проходил по делу об изнасиловании несовершеннолетней, однако был выпущен из тюрьмы в тот же год. По данным следствия, он искал своих жертв в салонах видеоигр и в торговых центрах колумбийского города Барранкилья. Полиция Колумбии вела его поиск минимум пять лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 25-летнего иностранца, который изнасиловал 32-летнюю женщину в подъезде многоэтажки на улице Закревского в Деснянском районе столицы.